د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

في كل مرحلة مفصلية من التاريخ، كانت البشرية تعتقد أنها بلغت ذروة التطور، قبل أن تأتي قفزة علمية جديدة تعيد صياغة المشهد بالكامل. حدث ذلك مع اختراع المحرك البخاري، ثم مع الكهرباء، ثم مع الحاسب الآلي والإنترنت، واليوم يتكرر المشهد مع الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية.

ومن بين أكثر الصور تعبيرًا عن هذا التحول ما يُعرف بـ"المصانع المظلمة"، وهي مصانع تعمل على مدار الساعة دون حاجة إلى وجود العمال داخل خطوط الإنتاج، حتى إن الإضاءة تصبح عنصرًا غير ضروري لأن من يقوم بالعمل ليس الإنسان، بل الآلة.

قد يبدو هذا المشهد للوهلة الأولى انتصارًا مذهلًا للتكنولوجيا، لكنه في الحقيقة يحمل أبعادًا أعمق من مجرد استبدال الإنسان بروبوت أكثر سرعة أو دقة. فنحن لا نشهد فقط تحولًا في وسائل الإنتاج، بل نعيش لحظة تاريخية يعاد فيها تعريف مفهوم العمل نفسه، وتتغير فيها العلاقة بين الإنسان والآلة بصورة لم يشهدها العالم من قبل.

لقد قامت الثورة الصناعية الأولى على تحرير الإنسان من العمل العضلي الشاق، بينما تسعى الثورة الصناعية الرابعة إلى تحريره من كثير من الأعمال الذهنية المتكررة أيضًا. فالروبوتات الحديثة لم تعد مجرد أذرع ميكانيكية تنفذ أوامر ثابتة، بل أصبحت أنظمة ذكية تعتمد على الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلي وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات تشغيلية في أجزاء من الثانية، واكتشاف الأخطاء قبل وقوعها، وتحسين الإنتاج بصورة مستمرة. وهنا تكمن النقلة الحقيقية؛ إذ لم تعد الآلة تنفذ فقط، بل أصبحت تشارك في التفكير ضمن الحدود التي رسمها الإنسان.

ولا يمكن فهم هذا التحول بعيدًا عن التجربة الصينية، التي تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مشروعًا استراتيجيًا للدولة، وليس مجرد قطاع اقتصادي واعد. فالصين تدرك أن المنافسة في القرن الحادي والعشرين لن تُحسم بعدد المصانع أو بحجم القوى العاملة، وإنما بامتلاك المعرفة والخوارزميات والقدرة على تحويل البيانات إلى قيمة اقتصادية. لذلك تستثمر بكثافة في الروبوتات الصناعية، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد الذكية، لتنتقل تدريجيًا من لقب "مصنع العالم" إلى مركز عالمي لتطوير التكنولوجيا نفسها.

غير أن هذه الصورة المبهرة تفرض علينا مجموعة من الأسئلة الفكرية والأخلاقية التي لا تقل أهمية عن الإنجازات التقنية. فإذا كانت الآلات ستتولى الوظائف الروتينية، فما الذي سيبقى للإنسان؟ وهل سيصبح ملايين العمال ضحايا للتقدم التكنولوجي، أم أن التكنولوجيا ستخلق وظائف جديدة كما فعلت كل الثورات الصناعية السابقة؟

الإجابة ليست بسيطة، لأن التاريخ يقدم لنا وجهين للحقيقة. فمن جهة، اختفت بالفعل مهن كثيرة مع كل ثورة صناعية، لكن ظهرت في المقابل تخصصات لم يكن أحد يتخيل وجودها. واليوم نرى وظائف مثل مهندس تعلم الآلة، ومهندس الروبوتات، وعالم البيانات، وخبير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي وظائف لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة. لكن المشكلة تكمن في سرعة التحول؛ فالتكنولوجيا تتقدم بوتيرة أسرع بكثير من قدرة أنظمة التعليم وسوق العمل على مواكبتها، وهو ما يفرض على الحكومات إعادة التفكير في سياسات التعليم والتدريب وإعادة التأهيل المهني.

ومن زاوية أخرى، ربما يكون السؤال الأهم هو: ماذا سيحدث لقيمة العمل في حياة الإنسان؟ فمنذ آلاف السنين ارتبطت هوية الفرد بما ينتجه بيديه أو بعقله، وأصبح العمل مصدرًا للكرامة والانتماء وتحقيق الذات.

أما إذا أصبحت الآلات قادرة على إنجاز معظم الأعمال الإنتاجية، فإن المجتمعات ستحتاج إلى إعادة تعريف معنى الإنجاز، وربما إعادة النظر في منظومة التعليم والقيم الاقتصادية والاجتماعية بأكملها. إن القضية لم تعد تقنية فقط، بل أصبحت قضية فلسفية تمس طبيعة الإنسان ودوره في عالم تزداد فيه استقلالية الآلة.

أما بالنسبة للعالم العربي، فإن التحدي الحقيقي لا يتمثل في شراء أحدث الروبوتات أو استيراد تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل في بناء منظومة معرفية قادرة على إنتاج هذه التقنيات وتطويرها. فالاعتماد الكامل على الحلول المستوردة يعني البقاء في موقع المستهلك، بينما تتحقق السيادة الرقمية عندما تمتلك الدول كوادرها العلمية، ومراكز أبحاثها، وشركاتها الناشئة، وقدرتها على الابتكار. فالذكاء الاصطناعي ليس منتجًا يُشترى من الأسواق، بل منظومة علمية واقتصادية تحتاج إلى استثمار طويل الأجل في الإنسان قبل الآلة.

إن المصانع المظلمة تقدم درسًا بالغ الأهمية؛ فالتقدم التكنولوجي لا يقاس بعدد الروبوتات داخل المصنع، وإنما بقدرة المجتمع على تحويل التكنولوجيا إلى قوة إنتاج ومعرفة وتنمية. فالدول التي تستثمر اليوم في التعليم، والبحث العلمي، والمهارات الرقمية، هي التي ستحصد ثمار الاقتصاد الجديد، بينما ستجد الدول التي تؤجل هذه الاستثمارات نفسها خارج المنافسة العالمية، مهما امتلكت من موارد طبيعية أو إمكانات مالية.

وفي تقديري، فإن مستقبل الصناعة لن يكون مظلمًا كما يوحي الاسم، بل سيكون أكثر إشراقًا إذا نجحت البشرية في تحقيق التوازن بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الإنساني. فالآلة تستطيع أن تعمل بلا كلل، وأن تحسب بدقة، وأن تتعلم من البيانات، لكنها لا تمتلك الضمير، ولا الخيال، ولا القدرة على الإبداع بمعناه الإنساني العميق.

ولذلك فإن الرهان الحقيقي لا ينبغي أن يكون على إحلال الإنسان محل الآلة أو العكس، وإنما على بناء شراكة جديدة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي أداة لتوسيع قدرات الإنسان، لا لتقليص مكانته.

لقد بدأت بالفعل ملامح عصر جديد، لا تقاس فيه قوة الدول بعدد مصانعها فحسب، بل بقدرتها على إنتاج المعرفة والابتكار.

ومن هنا فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا ليس: هل ستدير الروبوتات المصانع؟ فهذا أصبح واقعًا في كثير من القطاعات. السؤال الحقيقي هو: هل سنكون نحن من يصنع الروبوتات ويطور الذكاء الاصطناعي، أم سنكتفي بمراقبة هذا التحول من مقاعد المتفرجين؟ والإجابة عن هذا السؤال هي التي ستحدد موقعنا في خريطة العالم خلال العقود القادمة.