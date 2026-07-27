الأوقاف: 29 يوليو بدء الاختبارات الشفوية المؤهلة للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن

أعلنت وزارة الأوقاف موعد بدء الاختبارات الشفوية المركزية النهائية المؤهلة للمشاركة في المسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم؛ في حفظ القرآن الكريم وتجويده، وفهم معانيه، ومعرفة أسباب النزول.

الاختبارات الشفوية المؤهلة للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن

وأوضحت الأوقاف، في بيانها اليوم الإثنين، أن الاختبارات الشفوية المؤهلة للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن ستتبدأ يوم الأربعاء الموافق ٢٩ من يوليو ٢٠٢٦م، بمسجد الرحمة بمنطقة باب اللوق (بجوار مبنى الوزارة القديم)، على أن يبدأ الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى بعنوان: «الماء سرُّ الحياة.. فحافظ عليه»

يذكر أن وزارة الأوقاف عقدت أمس الأحد الموافق 26 من يوليو 2026م، 27 ندوة علمية كبرى بمختلف محافظات الجمهورية، تحت عنوان: «الماء سرُّ الحياة... فحافظ عليه»، وذلك في إطار دورها العلمي والدعوي والتثقيفي، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية الرامية إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، والتصدي لكافة صور التطرف الفكري واللاديني، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق، والإسهام في بناء الشخصية المصرية الوطنية وصناعة الوعي.

وتناولت الندوات بيان مكانة الماء في الإسلام، وكونه أصل الحياة، وضرورة شكر نعمة الله تعالى بحسن استثمارها وعدم الإسراف فيها، مع التأكيد على أن المحافظة على المياه مسئولية مشتركة تتطلب تعاون جميع أفراد المجتمع، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ قيم المسئولية والانتماء تجاه الوطن.

وتأتي هذه الندوات تأكيدًا لحرص وزارة الأوقاف على ترسيخ ثقافة المحافظة على المياه باعتبارها نعمةً عظيمةً وأحد أهم مقومات الحياة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاكها، ومنع إهدارها أو تلويثها، انطلاقًا من تعاليم الإسلام التي دعت إلى الاعتدال في استخدام الموارد، وجعلت الحفاظ على النعم مسئولية دينية ووطنية.