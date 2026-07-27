تشيلسي يقترب من المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك

كشفت تقارير صحفية عن دخول تشيلسي في مفاوضات متقدمة مع المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقا التقارير فإن إدارة البلوز ترى أن ويلبيك يمتلك الخبرة والشخصية اللازمتين لإضافة قيمة هجومية كبيرة داخل الملعب، إلى جانب دوره القيادي داخل غرفة الملابس.

وأوضحت التقارير إلى أن ويلبيك منفتح على ارتداء قميص تشيلسي، وهو ما منح المفاوضات دفعة قوية نحو التوصل لاتفاق نهائي.

وأشارت إلى أن الاتصالات مستمرة بين مسؤولي النادي وممثلي اللاعب لحسم التفاصيل المالية وبنود العقد، وسط أجواء إيجابية تقرب الصفقة من الاكتمال.

أرقام داني ويلبيك في موسم 2025-2026 مع برايتون:

40 مباراة

14 هدفًا

أحد أبرز المهاجمين أصحاب الخبرة في الدوري الإنجليزي.

مسيرة ويلبيك الاحترافية:

مانشستر يونايتد

بريستون

سندرلاند

آرسنال

واتفورد

برايتون