كييزا يتطلع لانطلاقة جديدة في ليفربول تحت قيادة إيراولا

أكد فيدريكو كييزا إن تعيين المدرب الجديد لليفربول أندوني إيراولا سيشكل انطلاقة جديدة بعد أن قضى معظم الموسم الماضي بعيدا عن المباريات تحت قيادة المدرب أرني سلوت، وأكد المهاجم الإيطالي أن تركيزه لا يزال منصبا على ليفربول رغم تقارير عن اهتمام أندية إيطالية بضمه.

أرقام كييزا

وشارك كييزا، الذي سجل هدفا في فوز ليفربول 4-2 على سندرلاند في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد في ناشفيل، في 36 مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي، لكنه بدأ خمس مباريات فقط وواجه صعوبة في فرض نفسه على خطط سلوت.

وربطت تقارير المهاجم -البالغ عمره 28 عاما- بالعودة للدوري الإيطالي بعد انتهاء الموسم الماضي، لكنه قال إن أولويته العمل مع إيراولا، الذي خلف سلوت الشهر الماضي، والحصول على المزيد من الفرص في أنفيلد.

وقال كييزا: "دائما ما يكون بداية العام بمثابة انطلاقة جديدة، ربما كانت هناك انطلاقات جديدة كثيرة لكنني لا أهتم، فأنا أحاول بذل قصارى جهدي مع هذا المدرب الجديد".

وأضاف: "الموسم الماضي تحت قيادة أرني سلوت، كنت أحاول بذل قصارى جهدي، العام الماضي شعرت أنني مستعد للعب دور أكبر ثم كان الأمر متروكا للمدرب فيما إذا كان يريدني أن ألعب أم لا".

وتابع: "بالطبع كنت أرغب في اللعب أكثر لكن كان هذا الوضع، كان للمدرب خططه الخاصة واتخذ قراراته، وليس لدي ما أقوله بشأن ذلك، هذه كرة القدم، هذا العام دعونا نقول إنه فصل جديد، هناك مدرب جديد وعليّ التركيز على ذلك".

وأشار كييزا، الذي انضم إلى ليفربول عام 2024 ويستمر عقده حتى 2028، في مقابلة مع صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية الشهر الماضي إلى أنه قد يفكر في خياراته إذا لم يتمكن من ضمان اللعب بانتظام، ومع ذلك، قال الدولي الإيطالي إنه لا يزال ملتزما بالبقاء مع ليفربول ويركز على أدائه تحت قيادة إيراولا.

وأتم كييزا تصريحاته قائلا: "في الوقت الحالي أنا سعيد هنا في ليفربول، أحب النادي والجماهير وكل شيء، أبذل قصارى جهدي للحصول على فرصة هنا، وبعد ذلك سنرى، في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو ليفربول".