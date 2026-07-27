السفارة الأمريكية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من شهادة الدراسات الأمريكية

حضرت جيسيكا دانسيل، القائمة بأعمال مسؤول الشؤون العامة بالسفارة الأمريكية، حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج شهادة الدراسات الأمريكية، وهو برنامج ثمرة شراكة بين السفارة الأمريكية ومركز الأمير الوليد بن طلال للدراسات والأبحاث الأمريكية (CASAR) التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفي حضور مدير المركز، البروفيسور مارك ديتز، هنأت دانسيل 20 خريجاً مصرياً متميزاً أتموا برنامجاً مكثفاً استمر ستة أشهر، ركز على التاريخ والثقافة والسياسة والاقتصاد والعلوم في الولايات المتحدة.

وقالت دانسيل: "يعد هذا البرنامج نموذجاً للشراكة الحيوية بين الولايات المتحدة ومصر، والتي تدفع عجلة الابتكار وتخلق فرصاً اقتصادية في كلا البلدين. فمن خلال تزويد الشباب المصري الموهوب بفهم أعمق للمجتمع الأمريكي، فإننا نعزز الروابط الوثيقة ونبني تعاوناً سيعود بالنفع على كل من الولايات المتحدة ومصر لأجيال قادمة".

يذكر أن برنامج شهادة الدراسات الأمريكية -وهو برنامج لا يمنح درجة أكاديمية- قد انطلق في يناير 2026، ليمنح الخريجين المصريين المتميزين حديثاً فرصة استكشاف المجتمع الأمريكي من خلال المحاضرات والندوات ودراسات الحالة. ويعكس البرنامج الشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة ومصر من خلال إعداد الجيل القادم من القادة للعمل في مجالات الشؤون الدولية، والأعمال، والأوساط الأكاديمية، والخدمة العامة، وغيرها من المجالات. واستناداً إلى نجاح الدفعة الأولى، بدأت دفعة ثانية في يوليو 2026.