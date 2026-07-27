الدكتور سويلم يزور وكالة الفضاء اليابانية لبحث توظيف تقنيات الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية

في إطار زيارته الرسمية إلى اليابان، قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يرافقه يوكو كاميكاوا، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦، والسفير/ راجي الإتربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، بزيارة وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «JAXA»، حيث كان في استقبالهم عدد من مسؤولي وخبراء الوكالة، وذلك للاطلاع على أحدث تطبيقات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد في مجالات إدارة الموارد المائية، ودعم نظم التنبؤ والإنذار المبكر، ومواجهة التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية.

واستمع الدكتور سويلم إلى عرض حول دور وكالة «JAXA» في تطوير وتشغيل الأقمار الصناعية المخصصة لرصد الأرض، والاستفادة من البيانات الفضائية في متابعة الأمطار والسيول ورطوبة التربة والغطاء النباتي، ودعم إدارة الموارد المائية والحد من مخاطر الكوارث.

كما تم استعراض منظومة GSMaP لرصد وتقدير معدلات سقوط الأمطار على المستوى العالمي، والتي تعتمد على بيانات مجموعة من الأقمار الصناعية ضمن بعثة القياس العالمي للهطول GPM، بما يتيح توفير بيانات شبه لحظية وتاريخية عن الأمطار، خاصة في المناطق التي تعاني من محدودية شبكات الرصد الأرضية.

دمج بيانات الأقمار الصناعية مع بيانات محطات الرصد الأرضية لتحسين دقة التنبؤات

واطلع الدكتور سويلم على جهود الوكالة في دمج بيانات الأقمار الصناعية مع بيانات محطات الرصد الأرضية لتحسين دقة التنبؤات، إلى جانب استعراض التطبيقات المشتركة التي تنفذها الوكالة بالتعاون مع المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث (ICHARM) لدمج بيانات الأمطار الفضائية مع النماذج الهيدرولوجية، بما يسهم في دعم نظم الإنذار المبكر بالفيضانات وإدارة الموارد المائية.

كما استعرض مسؤولو الوكالة تطبيقات الاستشعار عن بُعد في متابعة رطوبة التربة والمحتوى المائي للنباتات، إلى جانب النظم العالمية التي توفر معلومات عن الأنهار والموارد المائية، وتدعم التنبؤات الهيدرولوجية قصيرة المدى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الفضائية.

وخلال الزيارة، تم تبادل الرؤى حول فرص التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووكالة «JAXA» في مجالات الاستشعار عن بُعد، ورصد الأمطار والسيول، ودعم نظم التنبؤ والإنذار المبكر، ومتابعة التغيرات الساحلية، مع العمل على دمج البيانات الفضائية ببيانات الرصد الأرضي والنماذج المستخدمة بالوزارة.

وأكد الدكتور سويلم أن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية في إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن دمج بيانات الأقمار الصناعية مع شبكات الرصد الأرضية والنماذج الهيدرولوجية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية.

وأكد سيادته أهمية الاستفادة من تطبيقات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد في دعم منظومة إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة الرصد والتنبؤ، وتعزيز القدرة على التعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة، بما يتسق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.