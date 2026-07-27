الأعلى لتنظيم الإعلام: غرامة 100 ألف جنيه على موقعين إلكترونيين بسبب شكاوى

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اجتماعه الدوري، حيث ناقش عددًا من القضايا والموضوعات المهمة على الساحة الإعلامية.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والتي تضمنت عددًا من القرارات، جاءت على النحو التالي:

أولًا: إلزام أحد المواقع بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، وذلك بعد فحص ما ورد في كتاب النيابة العامة بشأن نشر الموقع خبرًا عن مقتل سيدة على يد طليقها، مصحوبًا بصور أطفال المجني عليها، بما يمثل انتهاكًا لخصوصيتهم.

ثانيًا: إلزام موقع آخر بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لقيامه بالتشهير والإساءة إلى أحد الأطباء وزوجته، واتهامهما بالنصب.

ثالثًا: توجيه إنذار إلى موقع ثالث، وذلك في ضوء الشكوى المقدمة من شركة «أوتوموتيف» للسيارات.

رابعًا: حجب الحسابين الإلكترونيين المزيفين المنسوبين إلى وزير البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك في ضوء الشكوى المقدمة من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.