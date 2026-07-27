وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال في مشروع الربط بين مصر واليونان.. صور

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وألكسندورس أليفراجكس ممثل مجموعة شركات كوبولوزيس اليونانية العاملة في مجالات الطاقة المتجددة والقائمة على مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأسيمينا كاراكرياكو من مكتب الاستشاري “Afry” استشاري المشروع، والوفد المرافق، لبحث مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال في المشروع على صعيد الدراسات الفنية وضمان النقل الآمن للكهرباء، والدراسات المتعلقة بالأراضي الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى إطار المشروع.

تناول الاجتماع بحضور المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عادل الحريري العضو المتفرع للدراسات والتخطيط بالشركة، تطور الأعمال والمستجدات على صعيد اتفاق التعاون بالدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والذي يستهدف تصدير قدرات كهربائية تصل إلى 3000 ميجاوات إلى أوروبا عبر الشبكة اليونانية، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة والمتميزة والشراكة بين الدولتين، وتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية، وتطرق اللقاء إلى مناقشة أماكن إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، ومد خطوط نقل الطاقة المولدة، وكذلك نتائج الاجتماعات بين مشغلي الشبكة الكهربائية فى مصر واليونان وبين مطور المشروع، بالإضافة إلى تطوير وتدعيم الشبكة الموحدة في البلدين ومدى استعداد شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة المنقولة عبر عملية الربط.

اكد الدكتور محمود عصمت، على التوجه الاستراتيجي لدعم وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة، موضحا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة ويأتي في إطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع الشبكة الكهربائية الأوروبية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، وجسرا لنقل وتبادل الكهرباء بين قارات العالم الثلاث، مؤكدا أهمية مشروعات الربط بصفة عامة، ومشروع الربط مع اليونان بصفة خاصة، انطلاقا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلاً لسياسة الدولة بالاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود التقليدي وهو ما يقوم عليه مشروع الربط مع اليونان، لتعظيم العوائد وحسن ادارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة.

أضاف الدكتور محمود عصمت أن هناك رغبة وعمل من قبل الحكومتين فى مصر واليونان لإنهاء المشروع، مبينا وجود خطة واضحة لإتمام الإجراءات اللازمة لمشروع الربط الكهربائي والذي يعتبر بوابة مهمة للربط بين مصر وأوروبا، موضحا أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية، موضحا مشاركة مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، للاستفادة من الثروات الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في ضوء الثراء الذى تتميز به مصر فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.