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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس الثلاثاء 28 يوليو 2026.. ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الرطوبة

طقس الثلاثاء 28 يوليو 2026.. ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الرطوبة
طقس الثلاثاء 28 يوليو 2026.. ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الرطوبة
عبد الفتاح تركي

ارتفعت معدلات بحث المواطنين عبر محركات البحث، وفي مقدمتها جوجل، عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء 28 يوليو 2026، وذلك عقب إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تضمنت ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، إلى جانب توقعات بتكون الشبورة المائية ونشاط الرياح في عدد من المناطق، فضلًا عن التحذير من اضطراب حركة الملاحة البحرية في بعض المسطحات المائية.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد غدًا الثلاثاء ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة يتراوح بين درجة واحدة و3 درجات مئوية على معظم المحافظات، بالتزامن مع استمرار الأجواء الرطبة التي تؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار، وهو ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في أوقات الذروة.

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وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، في حين يكون الطقس حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ويميل إلى الحرارة ليلًا وخلال الساعات الأولى من الصباح.

فرص ظهور السحب ورذاذ خفيف على بعض المناطق

وأشارت توقعات الهيئة إلى وجود فرص محدودة لظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحب هذه السحب رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق، دون أن يؤثر ذلك على الأنشطة اليومية أو حركة التنقل.

حالة الطقس غدا

تحذير من الشبورة المائية صباحًا

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، موضحة أنها قد تكون كثيفة في بعض المناطق، وهو ما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في ساعات الصباح الأولى، حفاظًا على سلامة قائدي المركبات.

نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل، بينما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، الأمر الذي يستدعي الحذر في المناطق المكشوفة.

اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس وخليج العقبة

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن اضطراب حركة الملاحة البحرية في خليج السويس وخليج العقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، وهو ما قد يؤثر على حركة الملاحة والأنشطة البحرية في هذه المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 28 يوليو 2026

وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المناطق على النحو الآتي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة.
  • الوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة.
  • جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة.
حالة الطقس

ماذا تعني زيادة الرطوبة في الطقس؟

تؤدي نسب الرطوبة المرتفعة إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة مقارنة بالقيم المسجلة فعليًا، لذلك يشعر المواطنون بارتفاع أكبر في حرارة الطقس، خاصة خلال ساعات النهار، وهو ما يفسر الفارق بين درجات الحرارة العظمى ودرجات الحرارة المحسوسة التي أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالتزامن مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

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