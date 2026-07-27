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مفاجأة في ملف التموين | حذف 2.9 مليون مواطن من منظومة الدعم خلال 6 سنوات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مفاجأة في ملف التموين | حذف 2.9 مليون مواطن من منظومة الدعم خلال 6 سنوات

التموين
التموين
عادل نصار

يظل ملف الدعم التمويني من أكثر القضايا التي تشغل ملايين الأسر المصرية، خاصة مع استمرار مراجعة قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وفي أحدث التصريحات، كشف عضو بمجلس النواب عن أرقام جديدة بشأن المحذوفين من المنظومة، بالتزامن مع استمرار وزارة التموين في استقبال التظلمات وإعادة المستحقين للدعم.

مراجعة بيانات المستفيدين واستبعاد غير المستحقين 

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة تنقية منظومة الدعم التمويني، من خلال مراجعة بيانات المستفيدين واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وكشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن عدد المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم التمويني يبلغ حاليًا نحو 60.8 مليون مواطن، موزعين على ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموينية، موضحًا أن بعض البطاقات تضم أربعة أو خمسة أفراد.

عمليات مراجعة قواعد البيانات خلال السنوات الست الماضية أسفرت عن حذف نحو 2.9 مليون مواطن من منظومة الدعم

وأشار إلى أن عمليات مراجعة قواعد البيانات خلال السنوات الست الماضية أسفرت عن حذف نحو 2.9 مليون مواطن من منظومة الدعم، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين انخفض من 63.6 مليون مواطن إلى 60.8 مليون.

وأوضح عضو مجلس النواب أن استبعاد غير المستحقين أمر ضروري لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن بعض المواطنين المستحقين تم حذفهم بالخطأ، مطالبًا بسرعة فحص التظلمات وإعادة من يثبت استحقاقه إلى المنظومة.

وفي السياق ذاته، أوضح أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة «غير مستحق» على البطاقة التموينية يجب عليهم أولًا تحديث بياناتهم قبل تقديم طلب التظلم.

التموين

وأضاف أن تحديث البيانات متاح عبر بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد، التي خصصت الوزارة 500 مكتب منها للعمل خلال عطلتي الجمعة والسبت لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من تحديث البيانات، يتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له لتقديم التظلم، من خلال 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطور، مع إرفاق المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم، والتي تختلف وفق سبب الاستبعاد، سواء كان متعلقًا بامتلاك سيارة أو نشاط تجاري أو غير ذلك.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن جميع طلبات التظلم يتم فحصها يوميًا بواسطة لجان مختصة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن، تُعاد تفعيل بطاقته التموينية، مع إخطار صاحبها برسالة نصية تؤكد عودته إلى منظومة الدعم.

وأوضح أن هذه الإجراءات تخص فقط المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة «غير مستحق» منذ بداية يوليو، بينما تستمر نحو 24 مليون بطاقة تموينية في العمل بصورة طبيعية.

ولفت إلى أن نسبة التظلمات المقدمة حتى الآن لم تتجاوز 1.5%، رغم ظهور رسالة «غير مستحق» لنحو 850 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعلن مع نهاية يوليو الحصر النهائي لعدد التظلمات والحالات التي ثبت استحقاقها للدعم.

وأكد أحمد كمال أن المواطنين الذين تثبت أحقيتهم بعد فحص التظلمات ستتم إعادة تفعيل بطاقاتهم اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع صرف مستحقات شهر يوليو بأثر رجعي، إضافة إلى مقررات شهر أغسطس، بما يضمن حصولهم على كامل حقوقهم.

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