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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد فشل مفاوضاته لضم صلاح.. بشكتاش التركي يبدأ محادثات لضم البرتغالي رفائيل لياو

بعد فشل مفاوضاته لضم صلاح.. بشكتاش التركي يبدأ محادثات لضم البرتغالي رفائيل لياو
بعد فشل مفاوضاته لضم صلاح.. بشكتاش التركي يبدأ محادثات لضم البرتغالي رفائيل لياو
أ ش أ

أفادت تقارير صحفية، اليوم /الاثنين/، بأن نادي بشكتاش التركي قد بدأ مفاوضات مع ميلان الإيطالي لضم الجناح البرتغالي رفائيل لياو، بالتزامن مع تلميحات بفشل مفاوضاتهم مع النجم المصري محمد صلاح في التوصل إلى اتفاق.

وكان صلاح على وشك التوقيع للنادي التركي في صفقة انتقال حُر بعد انتهاء عقده مع ليفربول في 30 يونيو الماضي، بعد موافقته على الشروط الشخصية.

لكن صحيفة "آ سبور" التركية، ذكرت /الاثنين/، أن بشكتاش واجه عقبة حاسمة، وهي نسبة عائدات بيع القمصان وعمولة وكيل اللاعب، ما أدى لعرقلة الصفقة برمتها، وفي الوقت نفسه، أشار المحلل الرياضي البلجيكي ساشا تافوليري إلى أن بشكتاش كان يجري محادثات جادة مع ميلان بشأن لياو.

تبقى المشكلة كما هي بالنسبة لجلطة سراي وفنربخشة، وهي أن ميلان لن يقبل إلا بمبلغ يتراوح بين 50 و 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، ولا يريد النادي الإيطالي التخلي عن اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

كما أن لياو لن يفكر في الانتقال إلى أحد الأندية التركية إلا إذا حصل على 8 ملايين يورو على الأقل في الموسم الواحد كراتب، بالإضافة إلى المكافآت.

نادي بشكتاش التركي مفاوضات مع ميلان الإيطالي ضم الجناح البرتغالي رفائيل لياو النجم المصري محمد صلاح

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