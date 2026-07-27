استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

استشهد فلسطيني، اليوم / الاثنين / متأثرا بإصابته بقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب دير البلح، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية -حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن المواطن محمد إسليم استشهد متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف لطائرات الاحتلال صباح اليوم على مدينة دير البلح.

ووفق آخر إحصائية أمس، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألفا و326 شهيدا، و173 ألفا و997 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.