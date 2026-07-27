محافظ كفرالشيخ يعلن تشغيل مغذيين كهربائيين جديدين لمحطة مياه الكشلة

أعلن محافظ كفرالشيخ المهندس إبراهيم مكي، تشغيل المغذيين الكهربائيين الجديدين لمحطة مياه الشرب بالكشلة بمدينة دسوق، بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون جنيه؛ بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية للمحطة ومنع الأعطال المتكررة، في خطوة تنهي واحدة من أبرز المشكلات الخدمية التي عانى منها أهالي المركز.

وأوضح محافظ كفرالشيخ- في تصريح اليوم الإثنين- أن مشروع إحلال وتجديد المغذيين الكهربائيين، الذي جرى تنفيذه تحت إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، يمثل حلاً جذرياً لضمان استقرار التغذية الكهربائية لمحطة مياه الكشلة؛ بما يحقق استدامة تشغيلها واستمرار ضخ مياه الشرب دون انقطاع، ويرفع كفاءة المنظومة، ويعزز جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأكد أن محطة مياه الشرب بالكشلة تُقام على مساحة 8 أفدنة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 1000 لتر في الثانية، مشيراً إلى أنها تخدم نحو 65% من مدينة دسوق، إلى جانب قرى كنيسة الصرادوسي وأبو مندور وتوابعهما، وبعض قرى شباس الملح وشابة، فضلاً عن القرى المجاورة ومنها كفر العرب والعجوزين.