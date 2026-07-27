حجز أراضي مسكن 2026 يبدأ رسميًا.. الشروط والمدن ورابط التقديم

شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن تفاصيل حجز أراضي برنامج «مسكن» 2026، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المطروحة ضمن المرحلة الجديدة من البرنامج، التي تشمل آلاف القطع السكنية الموزعة على عدد من المدن الجديدة.

وتحظى هذه المرحلة باهتمام كبير من المواطنين الراغبين في حجز الأراضي والتعرف على مواعيد التقديم، وشروط الحجز، وقيمة مقدم جدية الحجز، وأماكن القطع المتاحة.

ويتيح الطرح الجديد ضمن برنامج «مسكن» للمواطنين فرصة التقديم إلكترونيًا على الأراضي السكنية، وفقًا للشروط والضوابط المحددة في كراسة الشروط، مع توزيع القطع على محورين يضمان الأراضي المتوسطة والأراضي المميزة في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

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موعد التقديم على أراضي مسكن 2026

بدأت وزارة الإسكان فتح باب الحجز على الأراضي السكنية المطروحة ضمن برنامج «مسكن» اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2026، ومن المقرر استمرار استقبال طلبات الحجز حتى يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026، وذلك وفقًا للشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

ويتعين على الراغبين في الحجز استكمال جميع الإجراءات خلال الفترة المحددة، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للتقديم الإلكتروني حتى يتم قبول الطلبات واستكمال إجراءات التخصيص.

رابط حجز أراضي الإسكان 2026

أتاحت وزارة الإسكان خدمة الحجز الإلكتروني للأراضي المطروحة ضمن برنامج «مسكن» من خلال الموقع الرسمي للبرنامج، حيث يمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع، والاطلاع على كراسة الشروط، واستكمال إجراءات الحجز وسداد الرسوم المطلوبة وفقًا للخطوات المعلنة.

قيمة مقدم جدية الحجز في أراضي مسكن

حددت وزارة الإسكان قيمة مقدم جدية الحجز للأراضي المتوسطة المطروحة ضمن المرحلة السابعة من برنامج «مسكن»، لتبلغ 25 ألف جنيه للقطعة الواحدة في 7 مدن جديدة.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بسداد مقدم جدية الحجز وفقًا لما ورد في كراسة الشروط، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لاستكمال إجراءات الحجز الإلكتروني والدخول ضمن المتقدمين على الأراضي المطروحة.

شروط حجز أراضي مسكن 2026

أعلنت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط المنظمة لحجز الأراضي السكنية ضمن برنامج «مسكن»، وجاءت الشروط على النحو الآتي:

ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض للمتقدم أو لأي فرد من أفراد أسرته.

يحق للأشخاص ذوي الهمم أو من ينوب عنهم قانونيًا التقدم للحجز.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا، ولا يجوز التقديم للشركات أو المؤسسات.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت التقديم.

لا يسمح للزوج أو الزوجة بالتقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة ضمن المدن المطروحة.

في حال تقدم أكثر من شخص على نفس قطعة الأرض داخل المدينة، تكون الأولوية لمن يلتزم بسداد النسبة الأعلى من قيمة الأرض.

يلتزم المتقدم بسداد النسبة التي حددها في استمارة الحجز من إجمالي قيمة الأرض، ولا يجوز تعديل هذه النسبة بعد التخصيص حتى إتمام سداد كامل قيمة الأرض وفقًا للمواعيد المحددة في إخطار التخصيص.

تفاصيل الأراضي السكنية المطروحة ضمن برنامج مسكن

يشمل الطرح الجديد 2898 قطعة أرض سكنية موزعة على محورين رئيسيين، حيث يضم محور الأراضي المتوسطة 2263 قطعة أرض، بينما يضم محور الأراضي المميزة 635 قطعة أرض، وذلك في عدد من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.

ويستهدف هذا الطرح توفير خيارات متنوعة للراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية داخل المدن الجديدة، بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المتقدمين.

أماكن الأراضي المميزة في برنامج مسكن 2026

يتضمن محور الأراضي المميزة طرح 635 قطعة أرض موزعة على المدن الآتية:

4 قطع بمدينة الشروق.

24 قطعة بمدينة بدر.

206 قطع بمدينة العبور الجديدة.

قطعة واحدة بمدينة 15 مايو.

100 قطعة بمدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط».

100 قطعة بمدينة طيبة الجديدة.

200 قطعة بمدينة قنا الجديدة.

أماكن الأراضي المتوسطة في برنامج مسكن 2026

يضم محور الأراضي المتوسطة 2263 قطعة أرض موزعة على المدن الآتية:

5 قطع بمدينة حدائق أكتوبر.

249 قطعة بمدينة السادات.

604 قطع بمدينة حدائق العاشر.

86 قطعة بمدينة السويس الجديدة.

400 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة.

108 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة.

321 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة.

145 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة.

197 قطعة بمدينة أسوان الجديدة.

148 قطعة بمدينة أخميم الجديدة.

ماذا يجب أن يعرف المتقدمون قبل الحجز؟

يتطلب التقديم على أراضي برنامج «مسكن» الالتزام بجميع الضوابط المعلنة في كراسة الشروط، مع استكمال إجراءات الحجز الإلكتروني خلال الفترة المحددة، وسداد مقدم جدية الحجز بالنسبة للأراضي المتوسطة، إضافة إلى استيفاء جميع شروط التقديم قبل إتمام عملية الحجز، وذلك لضمان قبول الطلب والدخول في إجراءات التخصيص وفقًا للقواعد المنظمة للطرح.