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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حجز أراضي المدن الجديدة 2026.. مقدم 10% وطرح 314 وحدة سكنية

حجز أراضي المدن الجديدة 2026.. مقدم 10% وطرح 314 وحدة سكنية
حجز أراضي المدن الجديدة 2026.. مقدم 10% وطرح 314 وحدة سكنية
عبد الفتاح تركي
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أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح مجموعة جديدة من الأراضي الاستثمارية في مدينتي طيبة الجديدة ودمياط الجديدة، بالتزامن مع استمرار إجراءات حجز 314 وحدة سكنية ضمن أحدث طروحات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في عدد من المدن الجديدة، في إطار إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية والسكنية للمواطنين والمستثمرين وفق الضوابط والمواعيد المعلنة.

تفاصيل طرح أراضي مدينة طيبة الجديدة

تضمن الطرح الجديد بمدينة طيبة الجديدة إتاحة قطعة أرض مخصصة لإقامة مخازن بمساحة 4900 متر مربع، بسعر 2000 جنيه للمتر، إلى جانب قطعة أرض أخرى متعددة الاستخدامات بنشاط تجاري وإداري وسكني، تبلغ مساحتها 844 مترًا مربعًا، بسعر 7185 جنيهًا للمتر، بما يتيح خيارات متنوعة أمام المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تتناسب مع احتياجات المدينة وخطط التنمية العمرانية.

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فرص استثمارية جديدة في دمياط الجديدة

وفي السياق نفسه، أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة طرح فرص استثمارية جديدة من خلال بوابة خدمات المستثمرين، مع استمرار استقبال طلبات التقديم حتى 15 يوليو 2026، بما يمنح المستثمرين فرصة التقدم للاستفادة من الأراضي والمشروعات المطروحة وفق الاشتراطات المحددة.

تفاصيل الأراضي والمشروعات المطروحة للمستثمرين

شملت الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة الأرض رقم "3/38" داخل المنطقة المركزية "ب" بنشاط تجاري وإداري وسكني، بمساحة 630 مترًا مربعًا، وسعر 71.450 جنيهًا للمتر، مع سداد 10% من قيمة الأرض كمقدم جدية حجز.

وتضمن الطرح مشروعًا بنظام حق الانتفاع لإنشاء ممشى سياحي على مساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة الشاطئ شمال المنطقة الساحلية "الشاليهات"، مع سداد تأمين قدره 80 ألف جنيه، على أن تحدد قيمة حق الانتفاع وفقًا لما ورد في كراسة الشروط.

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طرح 314 وحدة سكنية في 8 مدن جديدة

وبالتوازي مع طرح الأراضي الاستثمارية، أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان توفير 314 وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة، تشمل القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والسويس، وبورسعيد، والعريش،  ضمن خطة الهيئة لتوفير وحدات سكنية بمواقع متميزة تلبي احتياجات المواطنين الراغبين في الحجز.

طريقة التقديم على شقق التعاونيات 2026

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن التقديم يبدأ بسداد مبلغ جدية الحجز وفقًا لمساحة الوحدة المطلوبة، باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني أو أمر توريد بنكي، مع إرفاق إيصال السداد ضمن ملف الحجز، باعتباره أحد المستندات الأساسية المطلوبة لاستكمال إجراءات التقديم.

وأضافت الهيئة أن تسليم ملفات ومستندات الحجز يتم بمقرها الرئيسي بمدينة نصر خلال الفترة من 7 يوليو حتى 30 يوليو 2026، وفق الجدول الزمني المحدد لاستقبال طلبات المواطنين.

مواعيد إعلان النتائج وإجراء القرعة العلنية

وكشفت الهيئة عن الجدول الزمني لإجراءات التخصيص، موضحة أنه سيتم إعلان أسماء المستبعدين يوم 3 أغسطس 2026، على أن تُجرى القرعة العلنية لتخصيص الوحدات يوم 5 أغسطس 2026، وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص.

ضوابط حضور القرعة للمواطنين

وأكدت الهيئة أن استقبال المتقدمين يوم إجراء القرعة يبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا، مع السماح بحضور صاحب الطلب فقط، ويستثنى من ذلك ذوو الهمم، حيث يُسمح لهم باصطحاب مرافق واحد.

وأوضحت أنه يجوز للمتقدم توكيل شخص آخر لحضور إجراءات القرعة واستلام خطاب التخصيص، بشرط تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري يتضمن نصًا صريحًا يجيز ذلك.

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حالات استرداد مقدم الحجز والخصومات المقررة

وأشارت الهيئة إلى أن عدم حضور المتقدم إجراءات القرعة يؤدي إلى استبعاد الطلب، مع خصم 2% من قيمة جدية الحجز كمصروفات إدارية، بينما يتم رد المبالغ بالكامل للمتقدمين الذين حضروا القرعة ولم يحصلوا على وحدة سكنية، وذلك بعد تقديم طلب رسمي وتحويل المبلغ إلى الحساب البنكي المحدد.

وأضافت أنه في حال سحب مقدم الحجز قبل موعد إجراء القرعة، يتم خصم 1% كمصروفات إدارية، مع التأكيد على عدم السماح بحجز أكثر من وحدة داخل المشروع نفسه، كما يتم استبعاد من سبق له الحصول على وحدة من مشروعات الهيئة، مع خصم 2% من مبلغ جدية الحجز، وبحد أدنى 10 آلاف جنيه.

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