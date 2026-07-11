الدرندلي: الرئيس السيسي سأل حسام حسن هتبتدوا التمرين امتى قاله الشهر الجاي فرد الرئيس يبدأ امبارح

علق خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال.



وقال خالد الدرندلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي سأل حسام حسن هتبتدوا التمرين امتى قاله الشهر الجاي فرد الرئيس قاله التمرين يبدأ من امبارح".



وتابع خالد الدرندلي :" كل الدول العربية تساند منتخب مصر بعد الأداء المشرف في المونديال ".



وأكمل خالد الدرندلي :" لما وصلنا فندق الإقامة في العلمين رأينا الآلاف من المصريين الذين يعبرون عن سعادتهم بأداء المنتخب ".

ولفت خالد الدرندلي:" لدينا الحافز الكبير من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وإحنا فرقة تقيلة ومش بنخاف من حد "، مضيفا:" تكريم الرئيس السيسي هو أكبر وسام على صدر كل فرد في المنظومة ".

