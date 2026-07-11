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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد إنجاز كأس العالم: رحلة ملهمة ستبقى خالدة

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسالة خاصة لمنتخب مصر، عقب انتهاء مشواره التاريخي في بطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بما قدمه الفراعنة خلال مشاركتهم الاستثنائية في المونديال.

وكتب إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "شكراً لكم منتخب مصر".

وأضاف: "ستبقى بطولة كأس العالم محفورة في ذاكرة كرة القدم المصرية، أول ظهور في الأدوار الإقصائية وأول فوز في كأس العالم بعد تجاوز دور المجموعات".

وتابع رئيس "فيفا": "كانت رحلة ملهمة للجماهير في الداخل والخارج، وستبقى ذكريات هذا الصيف خالدة في أذهان مشجعي كرة القدم المصرية لسنوات طويلة قادمة".

وجاءت رسالة إنفانتينو بعد أيام من الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني، بعدما أصبح أول منتخب مصري يتأهل إلى الأدوار الإقصائية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، قبل أن يودع البطولة من دور الـ16 عقب خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قوية أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأمريكية.

في سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، احتفاءً بما حققه الفريق في مونديال 2026.

وخلال مراسم الاستقبال، منح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري كأس الجدارة والأوسمة التكريمية، تقديرًا للأداء المميز الذي قدموه خلال البطولة، كما منح أعضاء المنتخب وسام الرياضة من الطبقة الأولى، وهو أعلى درجات وسام الرياضة الذي تمنحه الدولة للمتميزين في المجال الرياضي.

وجاء التكريم تقديرًا للمستوى الفني والرياضي المتميز الذي ظهر به المنتخب، والروح القتالية والانضباط اللذين تحلى بهما اللاعبون طوال مشوارهم في البطولة، في إنجاز وصفه كثيرون بأنه نقطة مضيئة في تاريخ الكرة المصرية.

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