قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعفان الصغير: مصطفى شوبير حارس ومجتهد وبيطور نفسه في حاجات كتير
الوطنية للإعلام: 7 جرحى في غارات استهدفت بلدة المنصوري جنوبي لبنان
بسبب دعمه لفلسطين.. الإعلام الإسرائيلي يصعّد هجومه على حسام حسن
سعفان الصغير: دخلت أوضة اللبس بعد ماتش الأرجنتين لقيت حسام حسن بيعيط لأننا تعرضنا للظلم
مفيدة شيحة: تكريم الرئيس لمنتخب مصر رسالة تقدير تليق بالأبطال بعد الإنجاز التاريخي
لم أستطع مقاومة جمالها.. خلف الحبتور يستمتع بالسباحة في الإسكندرية ويشيد بتاريخها
الأهلي يهنئ اتحاد الكرة بالإنجاز الكبير.. ويُكرِّم أبطال المنتخب
بعد تكريمه من الرئيس.. إمام عاشور: وسام الرياضة من الطبقة الأولى مصدر فخر ومسؤولية
وزير الرياضة: احتفالية في ستاد القاهرة بإنجاز المنتخب الوطني الإثنين المقبل
الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر
وول ستريت جورنال: إسرائيل دفعت ترامب لتغيير طائرته بسبب «مخطط اغتيال إيراني»
وزير البترول : فيلوكس-1X .. أعمق بئر بحرية في المنطقة بعمق مستهدف يبلغ 6000 متر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل يمكن أن يساعد فقدان الوزن في علاج سلس البول الإجهادي؟

فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
آية التيجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد خبراء في طب أمراض المسالك البولية النسائية أن فقدان الوزن واتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساهما بشكل كبير في تقليل أعراض سلس البول والسيطرة على مشكلة تسرب البول، التي تؤثر في جودة حياة ملايين الأشخاص، خاصة النساء.

فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول

وأوضح الخبراء أن إجراء بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة، مثل خسارة الوزن، وممارسة تمارين كيجل، وتجنب بعض الأطعمة والمشروبات، قد يساعد في تحسين وظائف المثانة وتقليل نوبات التسرب.

وأشارت التوصيات الطبية إلى أن النساء اللاتي يعانين من السمنة يمكن أن يلاحظن تحسنًا ملحوظًا في أعراض سلس البول بعد فقدان جزء بسيط من أوزانهن.

وأوضح الخبراء أن خسارة ما بين 5% و10% من وزن الجسم قد تقلل بشكل واضح من تسرب البول، إلى جانب فوائدها الأخرى في تحسين الصحة العامة وجودة الحياة.

فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول

تمارين كيجل لتقوية عضلات الحوض

تعد تمارين كيجل من أكثر الوسائل فعالية للمساعدة في علاج سلس البول، حيث تعتمد على شد وإرخاء عضلات قاع الحوض التي تدعم المثانة والرحم والأمعاء والمستقيم.

وتساعد هذه التمارين على تقوية العضلات المسؤولة عن التحكم في البول، كما قد تساهم أيضًا في الحد من سلس البراز، ولا تستغرق سوى بضع دقائق يوميًا للحصول على نتائج تدريجية.

فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول

أطعمة ومشروبات قد تزيد من تسرب البول

وحذر الخبراء من الاعتقاد الخاطئ بأن تقليل شرب الماء يقلل عدد مرات دخول الحمام، موضحين أن نقص السوائل قد يؤدي إلى تهيج المثانة، مما يزيد الرغبة في التبول، باستثناء تقليل السوائل قبل النوم لتخفيف التبول الليلي.

كما أوضحوا أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تؤدي إلى تفاقم أعراض سلس البول، ومنها:
المشروبات الكحولية.
المشروبات المحتوية على الكافيين.
الشوكولاتة.
الحمضيات.
الأطعمة الحارة.
السكريات.
الأطعمة المصنعة.

فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول

الألياف والإقلاع عن التدخين يدعمان صحة المثانة

وأشار الخبراء إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الإمساك، وهو ما يخفف الضغط على المثانة.

كما أن التدخين وبعض الأدوية قد يسهمان في زيادة أعراض سلس البول، لذلك يُنصح بمراجعة الطبيب إذا كانت المشكلة مستمرة.

فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول

متى يجب استشارة الطبيب؟

وأكد الخبراء أن الالتزام بخسارة الوزن، وممارسة تمارين كيجل، واتباع نظام غذائي متوازن، وتجنب الأطعمة المهيجة للمثانة، قد يساعد في السيطرة على معظم حالات تسرب البول.

ومع ذلك، إذا استمرت الأعراض أو أثرت في الحياة اليومية، فمن الضروري استشارة طبيب متخصص لتقييم الحالة ووضع خطة علاجية مناسبة، والتي قد تشمل العلاج الدوائي أو جلسات تأهيل عضلات قاع الحوض أو التدخلات الطبية وفقًا للحالة.

سلس البول فقدان الوزن النظام الغذائي تسرب البول تمارين كيجل المثانة علاج سلس البول الأطعمة التي تهيج المثانة صحة الحوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

حسام حسن

عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب

ترشيحاتنا

الصلاة الفائتة

هل يجوز قضاء صلاة العشاء الفائتة في الصباح؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز المساواة بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة.. الإفتاء: التفضيل مباح في هذه الحالات

دار الإفتاء

هل يجوز المساواة بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة.. الإفتاء: التفضيل مباح في هذه الحالات

بالصور

الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

هل يمكن أن يساعد فقدان الوزن في علاج سلس البول الإجهادي؟

فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول

طرق طبيعية لعلاج انسداد الشرايين.. احرص على اتباعها يوميا

أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب
أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب
أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب

صحة الشرقية: 134 ألف زيارة منزلية لتقديم خدمات علاجية لكبار السن وذوي الهمم| صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد