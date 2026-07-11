الدرندلي بعد إنجاز الفراعنة بالمونديال: إحنا فرقة تقيلة ومش بنخاف من حد

علق خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال.



وقال خالد الدرندلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تكريم الرئيس السيسي هو اكبر وسام على صدر كل فرد في المنظومة ".

وتابع خالد الدرندلي :" لدينا الحافز الكبير من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات وإحنا فرقة تقيلة ومش بنخاف من حد".



وكمل خالد الدرندلي :" فرحة الجماهير في أمريكا بمنتخب مصر كان حافزا قويا لدعم اللاعبين "، مضيفا:" الجهاز الفني منح الفرصة للاعبين جدد وظهروا بمستو مرتفع ".



ولفت خالد الدرندلي:" نعمل على اكتشاف مواهب كروية في مختلف محافظات الجمهورية ، والمدرب الوطني للمنتخب حقق إنجازان كبيرا في بطولة كأس العالم ".

