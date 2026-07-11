هل يجوز المساواة بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة.. الإفتاء: التفضيل مباح في هذه الحالات

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يجوز شرعًا التسوية بين الأبناء في الهبة حال حياة الوالد إذا كانوا متساوين في الحاجة أو في عدمها، موضحة أن هذه التسوية تتحقق بأن يُعطى الذكر مثل الأنثى، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، كما يجوز أيضًا أن تكون الهبة للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو قول جماعة من أهل العلم.

وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة أجازت كذلك التفضيل بين الأبناء في الهبة إذا وُجد سبب معتبر يقتضي ذلك، مثل اشتغال أحد الأبناء بطلب العلم، أو حاجته المالية، أو إصابته بمرض، أو كثرة عياله، أو مكافأته على بره بوالديه، أو غير ذلك من الأسباب التي يراها الشرع معتبرة.

وأضافت دار الإفتاء أن التفضيل في هذه الحالات يكون جائزًا شرعًا ولا إثم فيه ولا حرج، طالما استند إلى سبب مشروع يحقق المصلحة ولا يقصد به الظلم أو الإضرار ببقية الأبناء.

موعد شهر صفر

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر صفر لعام 1448 هـ مساء يوم الثلاثاء 29 محرم 1448 هـ، الموافق 14 يوليو 2026، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن موعد بداية الشهر الهجري الجديد.

وفي حال ثبوت رؤية الهلال مساء الثلاثاء، يكون يوم الأربعاء 15 يوليو 2026 هو غرة شهر صفر لعام 1448هـ، أما إذا تعذرت رؤية الهلال، فيكون يوم الأربعاء 15 يوليو 2026 هو المتمم لشهر المحرم، على أن تكون غرة شهر صفر يوم الخميس 16 يوليو 2026.