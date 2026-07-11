رولاني موكوينا يقترب من تدريب بيراميدز.. والإعلان الرسمي خلال أيام

اقترب نادي بيراميدز من حسم ملف المدير الفني الجديد، بعدما دخل في مراحل متقدمة من المفاوضات مع الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد.



بات الجنوب أفريقي رولاني موكوينا قريبًا من تولي القيادة الفنية لنادي بيراميدز، خلفًا للجهاز الفني السابق، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق شبه نهائي بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

وكشفت مصادر أن إدارة بيراميدز قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع موكوينا، حيث تم الاتفاق على معظم بنود التعاقد، فيما يتبقى الانتهاء من بعض التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويأتي تحرك إدارة بيراميدز للتعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي في إطار سعيها لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل طموحات النادي للمنافسة بقوة على بطولات الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

ويحظى رولاني موكوينا بسيرة تدريبية مميزة في الكرة الأفريقية، بعدما حقق نجاحات لافتة خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع إدارة بيراميدز إلى اختياره لقيادة المشروع الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يُعلن نادي بيراميدز التعاقد مع رولاني موكوينا بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من الإجراءات التعاقدية النهائية.