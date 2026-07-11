في جولة ميدانية | محافظ بورسعيد يستدعي شركة النظافة ويشدد على رفع المخلفات بمنطقة C6.. صور

استدعى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مسؤولي شركة النظافة، لمتابعة مستوى أعمال النظافة بمنطقة C6، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري بمختلف مناطق المحافظة.رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة شيماء العزبي، رئيس حي المناخ.

خلال جولته الميدانية.. محافظ بورسعيد يستدعي شركة النظافة ويشدد على رفع كافة المخلفات بمنطقة C6

ووجه محافظ بورسعيد شركة النظافة بسرعة رفع كافة المخلفات والقمامة الموجودة بالمنطقة، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة والدفع بالمكنس الآلي، إلى جانب زيادة أعداد عمال النظافة، لضمان الانتهاء من رفع جميع المخلفات والحفاظ على نظافة المنطقة بصورة مستمرة.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة وعدم السماح بعودة أي تراكمات أو مخلفات مرة أخرى، بما يحقق الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة ويعكس جهود المحافظة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.