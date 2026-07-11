سعفان الصغير: مصطفى شوبير حارس ومجتهد وبيطور نفسه في حاجات كتير

علق سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال.



وقال سعفان الصغير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك مشاعر طيبة بين الشناوي وشوبير والمهدي حراس مرمى منتخب مصر".

وتابع سعفان الصغير :" حالة حب بين حراس منتخب مصر وفي ماتش استراليا لقيت الشناوي هو اللي بيسخن شوبير قبل النزول لمجريات الشوط الثاني ".

واكمل سعفان الصغير :" مصطفى شوبير حارس محترم ومجتهد وبيطور نفسه في حاجات كتير وبيحب التدريب جدا ".



وأكمل الكابتن سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أنه تم إدخال الفرحة إلى البيوت المصرية بسبب الإنجاز الذي تحقق ويعدهم بالمزيد.

واستكمل أن لقاء الرئيس مع بعثة منتخب مصر المشاركة في مونديال أمريكا أمر عظيم وشعر وكأنه عاد بلقب كأس العالم لكرة القدم، معلقًا: ربنا يخلي الرئيس السيسي.



