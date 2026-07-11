أحمد موسى: حان الوقت لترشيح أبو ريدة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم

أكد الإعلامي احمد موسى، أن المهندس هاني أبو ريدة يتمتع بعلاقة قوية وجيدة على مستوى العالم وهو رجل قوي جدا في مجاله .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هاني أبو ريدة يقدر يتولى منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ويكون بها عدالة ولا يتحكم فيها المال والسياسة ".

وأضاف :" هاني أبو ريدة يعمل بكفاءة وخبرة في الاتحاد الدولي لكرة القدم وغحنا نقدر ناخد هذا المنصب ".

وقال :" إنفانتينو لن يستمر في منصبه كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم لأنه فاسد ويتحرك بطائرة خاصة لمشاهدة كل مباريات كأس العالم ".

وتابع :" هاني أبو ريدة نضيف وحان الوقت إننا نتكلم عن أبو ريدة كي يكون هو المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي للفيفا وأفريقيا كلها معاه والقارة السمراء وأوروبا ضد إنفانتينو ".



