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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: حان الوقت لترشيح أبو ريدة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم

غزة
غزة
هاني حسين
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أكد الإعلامي احمد موسى، أن المهندس هاني أبو ريدة يتمتع بعلاقة قوية وجيدة على مستوى العالم  وهو رجل قوي جدا في مجاله .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هاني أبو ريدة يقدر يتولى منظومة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ويكون بها عدالة ولا يتحكم فيها المال والسياسة ".

وأضاف :"  هاني أبو ريدة يعمل بكفاءة وخبرة في الاتحاد الدولي لكرة القدم  وغحنا نقدر ناخد هذا المنصب ".

وقال :" إنفانتينو لن يستمر في منصبه كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم لأنه فاسد ويتحرك بطائرة خاصة لمشاهدة كل مباريات كأس العالم ".

وتابع :" هاني أبو ريدة نضيف وحان الوقت إننا نتكلم عن أبو ريدة كي يكون هو المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي للفيفا وأفريقيا كلها معاه والقارة السمراء وأوروبا ضد إنفانتينو  ".

 
 

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