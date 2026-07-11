أحمد موسى: خرجنا من المونديال بالتحكيم الموجه وليس بكرة القدم

علق الإعلامي احمد موسى، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر بعد الإنجاز الذي حققه الفراعنة في المونديال، واستقبال الجماهير للأبطال في العلمين .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا خرجنا من المونديال بالتحكيم الموجه وليس بكرة القدم ".

وأضاف موسى :" الشعب المصري استقبل بعثة منتخب مصر بحفاوة كبيرة وهناك من يريد التقليل من احتفالية استقبال الفراعنة في العلمين ".

وتابع :" رجالتنا حابين يكونوا مع الشعب المصري وهناك أجواء احتفالية في العلمين ولازم منقفش عند حاجات صغيرة ".

وأضاف :" أحدث طائرات مصر للطيران نقلت منتخبنا من أتلانتا إلى مصر ".