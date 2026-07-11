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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

چيدا منصور وظهور مفاجئ يزيد الأحداث غموضا في الحلقة السادسة من تحت السن

چيدا منصور وظهور مفاجئ يزيد الأحداث غموضاً في الحلقة السادسة من تحت السن
چيدا منصور وظهور مفاجئ يزيد الأحداث غموضاً في الحلقة السادسة من تحت السن
أوركيد سامي
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چيدا منصور تقلب موازين الأحداث مع نهاية الحلقة السادسة من مسلسل "تحت السن"، بعدما ظهرت للمرة الأولى منذ اختفائها، لتزيد من حالة الغموض وتفتح باباً جديداً من الأسئلة حول مصيرها وهوية الشخص الذي يقف وراء اختطافها.
جاء ظهور هنا مغلف بالإثارة والمزيد من الغموض، حيث بدت مكبلة بالقيود على كرسي داخل مكان مهجور، وهي تبكي محاولة فك هذه القيود دون جدوى. يأتي بالتوازي مع اتساع دائرة التحقيقات في قضية اختفائها، بعدما صدر قرار باحتجاز مريم على ذمة القضية إلى جانب داليدا وملك، عقب تصاعد الشبهات حولها.
ومن خلال الفلاش، نشهد التوتر الذي طرأ على علاقة هنا ومريم قبل الاختفاء بساعات قليلة، ونكتشف وقوع مشادة حادة بينهما في ذلك اليوم كانت مريم توجه خلالها ضربات باليد لهنا، تعبر عن مشاعر غضب وحقد وغيرة بسبب ما علمته مريم عن علاقة هنا بزميلها علي.
كما شهدت الأحداث مواجهة بين رضوان، شقيق محفوظ، ورحمة (فرح يوسف)، والدة هنا، بعدما عرض عليها التنازل عن المحضر مقابل الكشف عن معلومات تتعلق بابنتها. إلا أن حديثه أثار شكوك رحمة، التي سارعت إلى إبلاغ الضابط راشد (عمرو وهبة) بما دار بينهما، معتقدة أن لديه صلة باختفاء هنا.
مسلسل تحت السن من تأليف أمين جمال وإخراج يحيى إسماعيل، وتجسد چيدا منصور بطولته إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، من بينهن جيسيكا حسام، ريم المصري، وجودي مسعود.

چيدا منصور اخبار الفن نجوم الفن

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