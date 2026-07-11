قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيثم حسن : هدفي الملغى أمام الأرجنتين من أجمل أهداف كأس العالم
طلاق الإعلامية أميرة بدر من رجل الأعمال عمرو بدر.. ورسالة مقتضبة تعلن نهاية الزواج
لا يمكن الرفض| هيثم حسن: اخترت منتخب مصر.. وارتداء قميص الفراعنة شرف كبير
فاتورة الكهرباء يوليو 2026 .. خطوات الاستعلام وطرق السداد إلكترونيًا
بنزين ولا كهرباء.. أسعار 5 سيارات كروس أوفر في مصر
وزير النقل يوجه بتحديد أسباب حادث قطار محلة مرحوم وخطة عاجلة لتجديد القضبان.. صور
غزل المحلة يهنئ الـوزيري برئاسة مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية
سوريا وقطر تعززان الشراكة.. مذكرة تفاهم دبلوماسية ومباحثات موسعة عن الإعمار والاستثمار
تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026.. الشروط والمواعيد والرابط الرسمي والتخصصات المطلوبة
أحمد موسى : عندنا منتخب قوي.. إحنا كنا واكلين الأرجنتين في المونديال
صافرتنا المصرية بخير.. أحمد موسى: رئيس لجنة الحكام الكولومبي لم يطور شيء وبياخد مرتب بالدولار
موقع عبري: واقعة حسام حسن تعكس استمرار الرفض الشعبي لإسرائيل رغم اتفاقية السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السبت الدامي في إسرائيل.. قتيل وعدة مصابين في سلسلة حوادث عنف وإطلاق نار وطعن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهدت إسرائيل، اليوم السبت، سلسلة من حوادث العنف الدامية في عدة مدن، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، وسط تحقيقات للشرطة التي ترجح أن تكون معظم الوقائع ذات خلفيات جنائية.

وفي حيفا، أصيب رجلان في الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة إثر تعرضهما للطعن بالقرب من شاطئ الطلاب، ونُقلا إلى مستشفى "رمبام"، بينما فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث.

وفي شمال تل أبيب، انفجرت قنبلة يدوية داخل مجمع سكني فاخر بالقرب من شاطئ "هاتسوك"، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات. وعثرت الشرطة على بقايا قنبلة يُعتقد أنها عسكرية، وبدأت تحقيقًا لتحديد الجهة المستهدفة.

وفي يافا، أُصيب رجل يبلغ من العمر 32 عامًا بجروح بالغة إثر تعرضه لإطلاق نار داخل متجر للدراجات في شارع القدس، ونُقل إلى مستشفى "ولفسون" في حالة حرجة، فيما تتعامل الشرطة مع الحادث على أنه محاولة تصفية ذات دوافع جنائية.

أما في القدس، فقد لقي شاب (19 عامًا) مصرعه بعد تعرضه للطعن خلال شجار داخل شقة مستأجرة عبر منصة Airbnb في حي نحلاوت. وأفادت التحقيقات الأولية بأن أربعة أشخاص كانوا داخل الشقة قبل أن يفروا من المكان، فيما تواصل الشرطة ملاحقتهم.

كما سجلت السلطات حادثين آخرين مساء السبت؛ الأول في حيفا، حيث أصيب رجل بجروح متوسطة إثر تعرضه للطعن، والثاني في أم الفحم، حيث أُصيب شابان في العشرينيات بجروح متوسطة نتيجة حادث عنف.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية تحقيقاتها في جميع الوقائع، مع ترجيحات أولية بأن معظمها يرتبط بخلافات وجريمة جنائية.

إسرائيل حوادث العنف الدامية القدس يافا الشرطة الإسرائيلية حيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

حسام حسن

عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب

عدد سكان مصر

خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها

ترشيحاتنا

غزل المحلة

غزل المحلة يواصل تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد

هيثم حسن

مارسيليا يتحرك لضم هيثم حسن.. وليكيب: النادي الفرنسي مستعد لدفع الشرط الجزائي

منزل مصطفى شوبير

احتفال مفاجئ في منزل مصطفى شوبير بعد العودة من المونديال.. ووالدته: ميعرفش| صور

بالصور

تناول الشاي الأخضر وفيتامين ب3 معا.. ماذا يفعلان بدماغك؟

مزيج الشاي الأخضر وفيتامين B3 يعيد الطاقة لخلايا الدماغ
مزيج الشاي الأخضر وفيتامين B3 يعيد الطاقة لخلايا الدماغ
مزيج الشاي الأخضر وفيتامين B3 يعيد الطاقة لخلايا الدماغ

أكثر 5 سيارات ملاكي مبيعا في مصر لشهر يونيو

سيارات ملاكي
سيارات ملاكي
سيارات ملاكي

الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

هل يمكن أن يساعد فقدان الوزن في علاج سلس البول الإجهادي؟

فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد