السبت الدامي في إسرائيل.. قتيل وعدة مصابين في سلسلة حوادث عنف وإطلاق نار وطعن

شهدت إسرائيل، اليوم السبت، سلسلة من حوادث العنف الدامية في عدة مدن، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، وسط تحقيقات للشرطة التي ترجح أن تكون معظم الوقائع ذات خلفيات جنائية.

وفي حيفا، أصيب رجلان في الثلاثينيات من العمر بجروح خطيرة إثر تعرضهما للطعن بالقرب من شاطئ الطلاب، ونُقلا إلى مستشفى "رمبام"، بينما فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث.

وفي شمال تل أبيب، انفجرت قنبلة يدوية داخل مجمع سكني فاخر بالقرب من شاطئ "هاتسوك"، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات. وعثرت الشرطة على بقايا قنبلة يُعتقد أنها عسكرية، وبدأت تحقيقًا لتحديد الجهة المستهدفة.

وفي يافا، أُصيب رجل يبلغ من العمر 32 عامًا بجروح بالغة إثر تعرضه لإطلاق نار داخل متجر للدراجات في شارع القدس، ونُقل إلى مستشفى "ولفسون" في حالة حرجة، فيما تتعامل الشرطة مع الحادث على أنه محاولة تصفية ذات دوافع جنائية.

أما في القدس، فقد لقي شاب (19 عامًا) مصرعه بعد تعرضه للطعن خلال شجار داخل شقة مستأجرة عبر منصة Airbnb في حي نحلاوت. وأفادت التحقيقات الأولية بأن أربعة أشخاص كانوا داخل الشقة قبل أن يفروا من المكان، فيما تواصل الشرطة ملاحقتهم.

كما سجلت السلطات حادثين آخرين مساء السبت؛ الأول في حيفا، حيث أصيب رجل بجروح متوسطة إثر تعرضه للطعن، والثاني في أم الفحم، حيث أُصيب شابان في العشرينيات بجروح متوسطة نتيجة حادث عنف.

وتواصل الشرطة الإسرائيلية تحقيقاتها في جميع الوقائع، مع ترجيحات أولية بأن معظمها يرتبط بخلافات وجريمة جنائية.