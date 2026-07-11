سهير المرشدي : القرآن الكريم مرجعي الأول .. والأخلاق أساس نجاح الفنان

أكدت الفنانة القديرة سهير المرشدي أن القيم والأخلاق تمثلان الركيزة الأساسية في حياة الفنان، مشددة على أن الموهبة وحدها لا تكفي لصناعة فنان حقيقي، بل يجب أن تقترن بمنظومة من المبادئ والالتزام الإنساني، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان القومي للمسرح المصري.

وأوضحت سهير المرشدي أن القرآن الكريم كان ولا يزال المرجع الأول في حياتها، مؤكدة أن كثيرًا من المبادئ التي شكلت شخصيتها استمدتها من آياته الكريمة.

واستشهدت بقول الله تعالى: «كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى»، موضحة أن شعور الإنسان بالاستغناء قد يكون بسبب المال أو المنصب أو الشهرة أو حتى الجمال، وهو ما يستوجب التواضع والإيمان بأن المرجع الحقيقي في النهاية هو الله سبحانه وتعالى.

وأضافت أن تدبر آيات القرآن يمنح الإنسان قدرًا كبيرًا من الاتزان والنضج، قائلة: «اقرأوا القرآن بعناية وبقلب حاضر.. ستجدون أنه يغيّر الإنسان ويمنحه معرفة ورقيًا وإنسانية».

سهير المرشدي توجه رسالة إلى الشباب

وأعربت الفنانة عن سعادتها بلقاء شباب المنصورة ضمن فعاليات المهرجان، مؤكدة أنها لمست لديهم حماسًا وصدقًا كبيرين، مشيرة إلى أن الفنان يحمل رسالة إنسانية تتجاوز حدود التمثيل والموهبة.

واختتمت حديثها بتوجيه رسالة إلى الشباب، دعتهم خلالها إلى التمسك بالقيم والمبادئ التي نشأوا عليها، والعمل على نقلها إلى الأجيال المقبلة، مؤكدة أن الأخلاق ستظل الأساس الحقيقي لاستمرار النجاح والإبداع.