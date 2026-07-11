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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حصيلة مأساوية تتفاقم.. ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا المزدوج إلى 4333

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى 4333 قتيلاً، وفق ما أعلنه رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريجيز، في أحدث تقييم رسمي للخسائر البشرية الناجمة عن الكارثة.

وأوضح رودريغيز، خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، أن عدد المصابين بلغ 16740 شخصاً، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 6462 ناجياً من تحت الأنقاض حتى 11 يوليو 2026.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عدد الوفيات بمقدار 215 شخصاً مقارنة بالإحصائية السابقة، بينما بقي عدد المصابين والناجين دون تغيير.

وأكدت السلطات أن عمليات الإغاثة شملت 86794 أسرة متضررة، كما أُنشئت 94 مخيماً مؤقتاً في أنحاء البلاد لإيواء 18437 شخصاً، في حين لا يزال 17907 أشخاص بلا مأوى.

وفيما يتعلق بحجم الدمار، أشارت السلطات إلى تضرر 856 مبنى، بينها 190 مبنى انهارت بالكامل، إضافة إلى تسجيل 1202 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزالين.

وتتواصل عمليات البحث والإغاثة بمشاركة 31837 عنصراً من فرق الطوارئ، وأكثر من 30 ألف متطوع، إلى جانب 2422 من رجال الإنقاذ الأجانب الذين يساهمون في إزالة الأنقاض وتقديم الدعم للمتضررين.

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