سيارة ريد بول RB17 تستعد للظهور.. بسعر لا يصدق

تستعد ريد بول RB17 لتسجيل ظهورها العالمي الأول خلال فعاليات مهرجان جودوود للسرعة 2026 هذا الأسبوع، في خطوة تمثل واحدة من أبرز المحطات المنتظرة لعشاق السيارات عالية الأداء.

ويأتي هذا الظهور بعد فترة من الكشف عن تفاصيل المشروع الذي يحمل توقيع فريق ريد بول، ليمنح الجمهور أول فرصة لمشاهدة السيارة وهي تتحرك على أرض الواقع ضمن أحد أشهر الأحداث المتخصصة في عالم السيارات.

ريد بول RB17

تصميم مستوحى من عالم السباقات

تحمل RB17 ملامح تصميم تبتعد عن السيارات الرياضية التقليدية، إذ اعتمدت ريد بول على خطة تطوير تستند إلى الخبرة المتراكمة في سباقات الفورمولا، وهو ما يظهر بوضوح في الخطوط الانسيابية والهيكل منخفض الارتفاع والعناصر الهوائية التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الديناميكية.

وتعكس السيارة مفهومًا يقترب بصورة كبيرة من سيارات الحلبات، مع حلول هندسية تجعلها أقرب إلى نماذج السباقات من السيارات الخارقة المتداولة في الأسواق، ويبرز الاهتمام بالتفاصيل في مختلف أجزاء الهيكل الخارجي، حيث تم تطوير السيارة لتوفير أكبر قدر ممكن من الثبات عند السرعات المرتفعة، مع التركيز على إدارة تدفق الهواء بصورة دقيقة.

محرك ريد بول RB17

تعتمد ريد بول RB17 على محرك V10 بسعة 4.5 لتر يعمل بنظام السحب الطبيعي، دون الاستعانة بأي منظومة هجينة، وهو توجه أصبح نادرًا في هذه الفئة مع انتشار أنظمة الدفع الكهربائية والهجينة.

ويولد المحرك قوة تصل إلى 1000 حصان، ما يمنح السيارة إمكانات أداء مرتفعة، ولا تقتصر مميزات المحرك على القوة فقط، إذ يستطيع الدوران حتى 15000 دورة في الدقيقة.

ريد بول RB17

مشروع يقترب من تقنيات الفورمولا

تمثل RB17 رؤية مختلفة لسيارة خارقة تستفيد من التقنيات والخبرات التي طورتها ريد بول في رياضة المحركات، حيث جرى تصميمها لتقديم تجربة قيادة تقترب من أجواء سيارات الفورمولا، سواء من حيث توزيع المكونات أو الحلول الديناميكية أو مستويات الأداء.

ويضع هذا التوجه السيارة في فئة محدودة الإنتاج تستهدف تقديم تجربة قيادة استثنائية تعتمد على أحدث الابتكارات الهندسية، ويعزز ظهور السيارة في مهرجان جودوود للسرعة من مكانتها باعتبارها أحد أبرز المشروعات التي ينتظرها المتابعون، خاصة أن الحدث يعد منصة لعرض السيارات التي تمثل تطورًا تقنيًا لافتًا في قطاع الأداء العالي، وهو ما يجعل RB17 محط أنظار المهتمين بهذه الفئة.

سعر ريد بول RB17

تدخل ريد بول RB17 فئة السيارات الفائقة، حيث يبدأ سعرها من 6.7 مليون دولار أمريكي، ويضع هذا الرقم السيارة ضمن أغلى السيارات في العالم.