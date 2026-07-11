ميني فان كهربائية.. مواصفات تويوتا PROACE VERSO | صور

تُعد تويوتا اليابانية واحدة من أعرق شركات صناعة السيارات على مستوى العالم، حيث تعزيز حضورها في من خلال تقديم باقة من الطرازات المتنوعة، ومن بينها PROACE VERSO الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة الفان العائلية.

أبعاد تويوتا PROACE VERSO

تعتمد تويوتا PROACE VERSO على تصميم يركز بصورة أساسية على الاستفادة القصوى من المساحات الداخلية، وهو ما يظهر من خلال أبعادها الخارجية الكبيرة، حيث يبلغ طول السيارة 5331 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1924 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1910 ملم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 3275 ملم.

تويوتا PROACE VERSO

ويبلغ وزن السيارة دون ركاب ما بين 2379 و2492 كيلوجرامًا بحسب الفئة والتجهيزات، بينما تصل سعة مساحة الأمتعة إلى 507 لترات، كما تأتي السيارة مزودة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنيةLED ، بالإضافة إلى إضاءة نهارية من التقنية نفسها، مع عجلات ألمنيوم قياس 17 بوصة في الأمام والخلف.

محرك تويوتا PROACE VERSO

تعتمد تويوتا PROACE VERSO على محرك كهربائي واحد ينقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وتبلغ القوة الإجمالية للمحرك 136 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 260 نيوتن متر.

تويوتا PROACE VERSO

كما تعتمد السيارة من بطارية بسعة 75 كيلوواط ساعة، مع معدل استهلاك للطاقة يبلغ 24.3 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر، بينما يصل مدى القيادة بالشحنة الواحدة إلى 341 كيلومترًا، مع قدرة سحب تصل إلى 750 كيلوجرامًا.

وتدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد، حيث يمكن شحن البطارية بالكامل خلال نحو 7.5 ساعة، كما تدعم الشحن السريع الذي يتيح رفع مستوى الشحن من 10 إلى 80% خلال حوالي 45 دقيقة، فيما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 129 كيلومترًا في الساعة.

تويوتا PROACE VERSO

تجهيزات تويوتا PROACE VERSO

زودت السيارة تويوتا PROACE VERSO بشاشة معلومات وترفيه قياس 5 بوصات تدعم الاتصال عبر آبل كاربلاي، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 8 سماعات، كما تضم لوحة عدادات رقمية بقياس 10 بوصات، وتوفر السيارة نظام تكييف أوتوماتيكي، مع فتحات تهوية مخصصة لركاب الصفين الثاني والثالث.

كما حصلت تويوتا PROACE VERSO على مجموعة من أنظمة السلامة، شملت: نظام التحذير عند مغادرة المسار، ونظام مراقبة النقطة العمياء، إضافة إلى تقنية مراقبة إرهاق السائق، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا لسهولة الاصطفاف ووسائد هوائية للحماية.