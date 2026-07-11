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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سماع دوي 5 انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بسماع دوي 5 انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأشارت الوكالة الفرنسية نقلا عن السلطات الأوكرانية القول ان العاصمة الأوكرانية تعرضت منذ قليل  لهجوم صاروخي روسي .

وحذرت وزارة الخارجية الروسية أمس الجمعة من أن أي أعمال عدائية تستهدف روسيا ستواجه برد "حاسم ومدمر".. مؤكدة احتفاظ موسكو بحقها في استخدام جميع القوات والوسائل المتاحة للتصدي لأي تهديدات تمس أمنها.

وذكرت إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية - في تعليق لصحيفة "إزفستيا" بشأن دعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأوكرانيا - "أن الخطط التي تستهدف روسيا وتنفيذها ستكون لها عواقب وخيمة"، مؤكدة أن الرد على أي عمل عدواني ضد البلاد سيكون حاسمًا ومدمرًا لمن يقفون وراءه.

وجددت موسكو تأكيدها أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا؛ تعرقل جهود التوصل إلى تسوية للنزاع؛ وتؤدي إلى انخراط دول حلف "الناتو" بصورة مباشرة فيه.

وكان "الكرملين" أكد في وقت سابق أن استمرار تسليح الغرب لكييف ستكون له تداعيات سلبية على مسار المفاوضات.

أوكرانيا روسيا إنفجارات في كييف الكرملين الناتو

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