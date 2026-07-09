الوكالة الدولية للطاقة الذرية: رصد مسيّرات وإطلاق نار قرب محطات نووية في أوكرانيا دون وقوع أضرار

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن الفرق التابعة للوكالة المتواجدة في محطات الطاقة النووية الأوكرانية رصدت أصوات أنشطة عسكرية مكثفة خلال الأيام الأخيرة، شملت تحليق طائرات مسيّرة وإطلاق نار كثيف.

وبحسب بيان للوكالة اليوم، أكد جروسي أن هذه التقارير تعكس المخاطر المستمرة والمحدقة بالأمن والأمان النوويين في ظل النزاع المستمر، مشدداً على صعوبة الظروف التي تواجهها هذه المواقع وأهمية الجهود المتواصلة للوكالة لمنع وقوع أي حادث نووي.

وفيما أكدت الوكالة عدم تسجيل أي أضرار لحقت بالمنشآت النووية حتى الآن، تشير التقارير إلى أن الأنشطة العسكرية تركزت في عدة مواقع رئيسية، وتشمل محطة جنوب أوكرانيا وخملنيتسكي.

ورصدت الفرق الميدانية تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة في محيط المحطتين، وهو ما يتسق مع رصد أكثر من 100 مسيّرة اقتربت لمسافات خطيرة من المنشآت النووية الأوكرانية مؤخراً.

واضطر خبراء الوكالة للاحتماء داخل الموقع عقب سماع إطلاق نار قريب وتحليق مسيّرة مباشرة فوق المنشأة، في وقت تواجه فيه المحطة مخاطر متكررة تتعلق بانقطاع خطوط الطاقة الخارجية والاعتماد على المولدات الاحتياطية.

و تُحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن الخطر الأكبر لا يقتصر على الهجمات المباشرة، بل يمتد إلى استهداف شبكات الكهرباء المغذية للمحطات، حيث تحتاج المفاعلات إلى تدفق طاقة مستمر لتشغيل أنظمة التبريد الحيوية وتجنب سيناريوهات الانصهار.