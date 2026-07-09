قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار رئيس النواب: تعديلات قانون جهاز مستقبل لا تخالف أحكام الدستور أو الحياد التنافسي
قائمة هدافي منتخب مصر في كأس العالم بعد هدف زيكو أمام الأرجنتين
بعثة منتخب مصر تغادر أمريكا مساء اليوم.. واستقبال رسمي وشعبي في العلمين
بعد تثبيت الفائدة.. سعر جرام الذهب في الصاغة الآن
رحيل بوني تايلر.. صاحبة الأغنية الشهيرة "Total Eclipse of the Heart"
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب التشيك وسلوفاكيا
بعد قرار سعر الفائدة.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك الآن
بالأرقام والبطولات لاعبا ومدربا.. لماذا يُعد حسام حسن أسطورة الكرة المصرية؟
صعود قياسي للذهب في مصر.. التوترات الإقليمية تشعل الأسواق
خلايا نحل لا تهدأ.. 10 سنوات شفاء الأورمان والعاملون يقدمون ملحمة إنسانية لحماية مرضى السرطان بالصعيد
سعر الدولار اليوم بعد تثبيت الفائدة .. آخر تحديث في البنوك
وزير الاستثمار : نقدم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: رصد مسيّرات وإطلاق نار قرب محطات نووية في أوكرانيا دون وقوع أضرار

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن الفرق التابعة للوكالة المتواجدة في محطات الطاقة النووية الأوكرانية رصدت أصوات أنشطة عسكرية مكثفة خلال الأيام الأخيرة، شملت تحليق طائرات مسيّرة وإطلاق نار كثيف.

وبحسب بيان للوكالة اليوم، أكد جروسي أن هذه التقارير تعكس المخاطر المستمرة والمحدقة بالأمن والأمان النوويين في ظل النزاع المستمر، مشدداً على صعوبة الظروف التي تواجهها هذه المواقع وأهمية الجهود المتواصلة للوكالة لمنع وقوع أي حادث نووي.

وفيما أكدت الوكالة عدم تسجيل أي أضرار لحقت بالمنشآت النووية حتى الآن، تشير التقارير إلى أن الأنشطة العسكرية تركزت في عدة مواقع رئيسية، وتشمل محطة جنوب أوكرانيا وخملنيتسكي.

ورصدت الفرق الميدانية تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة في محيط المحطتين، وهو ما يتسق مع رصد أكثر من 100 مسيّرة اقتربت لمسافات خطيرة من المنشآت النووية الأوكرانية مؤخراً.

واضطر خبراء الوكالة للاحتماء داخل الموقع عقب سماع إطلاق نار قريب وتحليق مسيّرة مباشرة فوق المنشأة، في وقت تواجه فيه المحطة مخاطر متكررة تتعلق بانقطاع خطوط الطاقة الخارجية والاعتماد على المولدات الاحتياطية.

و تُحذر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن الخطر الأكبر لا يقتصر على الهجمات المباشرة، بل يمتد إلى استهداف شبكات الكهرباء المغذية للمحطات، حيث تحتاج المفاعلات إلى تدفق طاقة مستمر لتشغيل أنظمة التبريد الحيوية وتجنب سيناريوهات الانصهار.

وكالة الدولية للطاقة الذرية محطات الطاقة النووية الأوكرانية طائرات مسيّرة إطلاق نار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

ترشيحاتنا

هيثم حسن

ريال أوفييدو يشيد بهيثم حسن بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026

إنفانتينو

إنفانتينو يرد على جدل مباراة مصر والأرجنتين: لا يمكن اختزال كرة القدم في قرار تحكيمي واحد

الزمالك

مصادر: الزمالك يستعد للإعلان رسميًا عن تأسيس شركة الكرة بحضور بيرزي والجنايني

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من بذور اليقطين يوميا؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين

روبي تكشف عن مفاجأة الصيف.. ميني ألبوم الحب إيه

ألبوم روبي 2026
ألبوم روبي 2026
ألبوم روبي 2026

أورام الرحم الليفية ليست آمنة دائمًا.. أحترسي من تجاهل الأعراض

أعراض أورام الرحم الليفية
أعراض أورام الرحم الليفية
أعراض أورام الرحم الليفية

47 دار عرض مصرية تستقبل موانا وماوي في 9 محافظات

فيلم موانا
فيلم موانا
فيلم موانا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد