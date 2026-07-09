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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة هدافي منتخب مصر في كأس العالم بعد هدف زيكو أمام الأرجنتين

كأس العالم
كأس العالم
حمزة شعيب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، بعدما سجل هدف الفراعنة الثاني أمام الأرجنتين في مواجهة دور الـ16 من البطولة.

وأحرز زيكو الهدف في الدقيقة 67، بعد عرضية متقنة من هيثم حسن، ليصل إلى هدفه الثاني خلال النسخة الحالية من المونديال.

وكان لاعب منتخب مصر قد سجل أول أهدافه في البطولة خلال مواجهة نيوزيلندا بدور المجموعات، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-1.

وبهدفه أمام الأرجنتين، دخل زيكو قائمة هدافي منتخب مصر التاريخيين في كأس العالم، بعدما تساوى مع إمام عاشور والراحل عبد الرحمن فوزي برصيد هدفين لكل لاعب.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الفراعنة في كأس العالم برصيد 3 أهداف، بعدما سجل هدفين في نسخة 2018، وأضاف هدفًا خلال النسخة الحالية أمام نيوزيلندا.

وجاء ترتيب هدافي منتخب مصر في كأس العالم كالتالي:

1- محمد صلاح: 3 أهداف.
2- مصطفى زيكو: هدفان.
3- إمام عاشور: هدفان.
4- عبد الرحمن فوزي: هدفان.
5- ياسر إبراهيم: هدف.
6- محمود صابر: هدف.
7- مجدي عبد الغني: هدف.
8- محمود حسن "تريزيجيه": هدف.

كأس العالم منتخب مصر ترتيب هدافي منتخب مصر في كأس العالم

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