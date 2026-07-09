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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هالة حمادة: موضة 2026 في «ديارنا»: الكروشيه يواكب الاتجاهات العالمية

عارضة بمعرض ديارنا
عارضة بمعرض ديارنا
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بمجرد تفقدك معرض ديارنا المقام بمارينا 4 بالساحل الشمالى، تشاهد حرص الكثير من السيدات العارضات فى المشاركة بمشغولاتهم من الحرف اليدوية فى المعرض الذى يقام  خلال الفترة من 9يوليو الى 30 يوليو 

أكدت هالة حماد، إحدى العارضات المشاركات في معرض «ديارنا» للحرف اليدوية المقام بمارينا 4 بالساحل الشمالي، أن منتجات الكروشيه تشهد إقبالًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن نشاطها يتركز في تصميم وتنفيذ المايوهات واللانجري ومفروشات المنزل، مع الحرص على تطوير التصميمات بشكل مستمر بما يواكب أحدث صيحات الموضة.

وأوضحت أن موضة 2026 تعتمد بشكل كبير على وحدات الكروشيه والمربعات متعددة الأشكال والألوان، إلى جانب انتشار البندانات المزينة بالإكسسوارات مثل الصدف والخرز، فضلًا عن إنتاج مجموعة متنوعة من الإكسسوارات اليدوية كالتوك والميداليات وغيرها.

وأضافت أن جميع المنتجات يتم تنفيذها باستخدام خيوط قطنية عالية الجودة، بما يضمن الراحة وإمكانية استخدامها على مدار العام، لافتة إلى أن فريق العمل يتابع باستمرار المواقع الأوروبية والأمريكية لرصد أحدث اتجاهات الموضة العالمية، بما يتيح تقديم منتجات مصرية تنافس بجودتها وتصميماتها الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى التوسع في مجالات أخرى مثل الرسم على الزجاج والأعمال الخشبية بالتعاون مع شريكها، حيث يتم تنفيذ التصميمات داخل ورشة تضم فريقًا من الحرفيين، إلى جانب عدد من السيدات اللاتي يعملن من منازلهن، سواء في الكروشيه أو الرسم على الزجاج، مع توفير الخامات واختيار الألوان المناسبة، خاصة للمبتدئات.

ولفتت إلى أن التصميمات الريفية تتصدر قائمة الأكثر طلبًا، إلى جانب الأعمال المستوحاة من الحياة الشعبية، مثل لافتات الشاي والقهوة وأرقام المنازل، وكذلك التصميمات البحرية التي تعكس أجواء الساحل، من أسماك وشواطئ ومراكب وألوان صيفية تتماشى مع طبيعة مدينة العلمين.

وأكدت أن منتجاتها تُعرض حاليًا ضمن فعاليات معرض «ديارنا» بمارينا 4، خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 أغسطس، مشيرة إلى أن المشاركة المستمرة في المعرض تعكس جودة المنتجات وحجم الإقبال عليها.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن فريق العمل يضم نحو 30 سيدة، معظمهن من ربات المنازل أو الموظفات اللاتي يمتلكن مهارات في الأشغال اليدوية، ويعملن من المنزل، بما يسهم في توفير مصدر دخل لهن ودعم التمكين الاقتصادي للأسر المصرية.

ديارنا ديارنا المقام بمارينا الشمالى السيدات العارضات الحرف اليدوية هالة حماد ديارنا» للحرف اليدوية

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