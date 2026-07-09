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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

47 دار عرض مصرية تستقبل موانا وماوي في 9 محافظات

فيلم موانا
فيلم موانا
تقى الجيزاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استقبلت اليوم دور العرض المصرية النسخة الحية من فيلم موانا للمخرج توماس كايل.

و يعرض بنسخه الإنجليزية والعربية واللهجة المصرية في 47 دار عرض مابين 9 محافظات وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والغربية وسوهاج والبحر الأحمر وبورسعيد بالتوازي مع الإمارات والبحرين والعراق والبانيا والأرجنتين وأستراليا والبوسنة وبوليفيا والبرازيل وكلومبيا وكوستاريكا والتشيك وألمانيا والدانمارك والدومنيكان والإكوادور وجورجيا وفلسطين وكرواتيا وهونج كونج وايسلندا وكامبوديا والكويت ولبنان وماليزيا والمكسيك وقطر والسعودية وتايلندا ودول آخري.

ديزني تحتفل بالعرض العالمي الاول لفيلم موانا 

وعلى الجانب الآخر أحتفلت ديزني مساء أمس بالعرض العالمي الأول للفيلم في مسرح Hollywood Bowl  بمدينة لوس أنجلوس، في ليلة استثنائية جمعت أبطال الفيلم وصُنّاعه مع أكثر من 4 آلاف من الحضور، وتحولت إلى احتفال ضخم بثقافة جزر المحيط الهادئ، حيث رافق عرض الفيلم عروض حية مستوحاة من الفيلم بمشاركة أوركسترا Los Angeles Philharmonic  التي عزفت الموسيقى التصويرية مباشرة أمام الجمهور، واختُتمت الليلة بعروض ألعاب نارية، وذلك قبل طرحه غدا بدور العرض العالمية.

أكد النجم دواين جونسون، الذي يعود لتجسيد شخصية "ماوي"، أن الفيلم يحمل بالنسبة إليه قيمة شخصية كبيرة، قائلاً: "أ ردنا أن نقدم شيئًا لم يسبق أن قُدم من قبل، أن ترى قصة مستوحاة من ثقافتك تصل إلى هذا الحجم من الاحتفال أمر يفوق الوصف، لم نكن نصنع مجرد فيلم، بل كنا نحتفي بتاريخ وهوية وثقافة شعوب جزر المحيط الهادئ"،  وأضاف أن إعادة تقديم "ماوي" في النسخة الحية لم تكن مجرد عودة إلى شخصية ناجحة، بل كانت فرصة جديدة للاحتفاء بجذوره وثقافته، مؤكدًا أن هذا العمل يمثل جزءًا من هويته التي يفخر بمشاركتها مع العالم.

وأضاف أن إعادة تقديم "ماوي" بعد سنوات من الأداء الصوتي للشخصية منحته فرصة لاكتشافها من جديد، موضحًا: "كنت أعرف الشخصية جيدًا، لكن تجسيدها أمام الكاميرا تطلب مني أن أعيشها بكل تفاصيلها الإنسانية، وأن أقدمها بصورة أقرب للجمهور. شعرت بمسؤولية كبيرة لأن ملايين الأطفال حول العالم يرتبطون بماوي، وأردت أن يشعروا بالفخر عندما يشاهدونه من جديد"، كما أشاد ببطلة الفيلم كاثرين لاجايّا، مؤكدًا: "منذ اليوم الأول كنت واثقًا أننا وجدنا موانا الحقيقية، تمتلك حضورًا استثنائيًا وقلبًا كبيرًا، وعندما تراها على الشاشة تدرك فورًا أنها وُلدت لتجسد هذه الشخصية".

أما بطلة الفيلم كاثرين لاجايّا، التي تخوض أول بطولة سينمائية لها بدور "موانا"، فقالت إن مسؤولية تجسيد واحدة من أكثر شخصيات ديزني شعبية كانت مرهقة في البداية، لكنها قررت منذ اللحظة الأولى ألا تقلد النسخة الأصلية، مضيفة: "كبرت وأنا أشاهد موانا، لكنني أردت أن أقدم شخصيتي الخاصة، وأن يشعر الجمهور بأنها موانا جديدة تحمل الروح نفسها ولكن بصوتها وهويتها." كما كشفت أن أكثر اللحظات توترًا بالنسبة لها كانت تسجيل الأغنية الجديدة في الفيلم، لأنها كانت تعلم أن أول من سيستمع إلى أدائها هما دواين جونسون وأولي كرافاليو، ووصفت التجربة بأنها من أكثر اللحظات تأثيرًا في مسيرتها، وكشفت أيضًا عن أصعب لحظات التصوير، موضحة: "تسجيل الأغنية الجديدة كان مرعبًا بالنسبة لي، لأنني كنت أعلم أن أول من سيستمع إليها هما دواين جونسون وأولي كرافاليو. لكنهما منحاني ثقة كبيرة، وبعدها شعرت أنني أصبحت بالفعل جزءًا من عائلة موانا".

من جانبها، تحدثت أولي كرافاليو، التي أدت صوت "موانا" في النسخة الأصلية وتشارك هذه المرة كمنتجة تنفيذية، عن قرارها عدم العودة لتجسيد الشخصية، مؤكدة أنها أرادت منح الفرصة لجيل جديد من المواهب. 

وقالت: "أفضل ما يمكن أن أقدمه لهذه الشخصية هو أن أسلمها إلى ممثلة شابة من أبناء جزر المحيط الهادئ. هذه القصة أكبر من شخص واحد، ومن الجميل أن تستمر مع جيل جديد يحملها إلى المستقبل." 

وأضافت أنها كانت حريصة طوال فترة الإنتاج على دعم كاثرين، مؤكدة أنها تمتلك الثقة والهدوء والموهبة التي تجعلها تقدم نسخة مميزة من "موانا".

تدور أحداث الفيلم حول موانا، ابنة زعيم جزيرة موتونوي، التي يختارها المحيط لتنطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر لإنقاذ شعبها وإعادة التوازن إلى الطبيعة. وخلال رحلتها، تتعاون مع نصف الإله الأسطوري ماوي في مغامرة بحرية مليئة بالمخلوقات الأسطورية والعواصف والتحديات، لتكتشف في النهاية قوتها الحقيقية وقدرتها على القيادة، في قصة تحتفي بالشجاعة والهوية والثقافة البولينيزية، ويشارك في بطولة الفيلم كاثرين لاجايا في دور موانا، ودواين جونسون في دور ماوي، إلى جانب جون توي، وفرانكي آدامز، ورينا أوين. الفيلم من إخراج توماس كايل، وتأليف جاريد بوش ودانا ليديو ميلر، وإنتاج  Walt Disney Pictures بالتعاون مع Seven Bucks Productions وFlynn Picture Company. وتوزيع United Motion Pictures.

فيلم موانا توماس كايل ديزني النجم دواين جونسون

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