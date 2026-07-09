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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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للمصطافين.. مواعيد قطارات القاهرة - مطروح غدا الجمعة 10 يوليو 2026 النوم والمكيفة

قطارات المصيف
قطارات المصيف
خالد يوسف
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تزامناً مع انطلاق موسم صيف 2026، وحرصاً من الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الارتقاء بمستوى خدماتها برعاية المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة؛ نقدم لكم دليلاً شاملاً لمواعيد وحركة تشغيل "قطارات المصيف" على خط (القاهرة - مرسى مطروح)، ويشمل الدليل كافة الرحلات اليومية التي استأنفت نشاطها مؤخراً بمختلف درجاتها (النوم، والمكيفة، والثالثة المكيفة)، لتلبية احتياجات المسافرين.

أولاً: قطارات النوم والـمكيفة (خط القاهرة / مرسى مطروح)

قطار 772 / 773 (نوم) القاهرة ← مرسى مطروح:

أيام التشغيل: (السبت، والإثنين، والأربعاء) من كل أسبوع.

مواعيد الحركة: يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءً، ويصل مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالي.

تركيب القطار: جرار + عربة قوى + 4 عربات نوم + 4 عربات درجة ثانية مكيفة (إسباني مطور).

قطار 774 / 775 (نوم) مرسى مطروح ← القاهرة:

أيام التشغيل: (الأحد، والثلاثاء، والخميس) من كل أسبوع.

مواعيد الحركة: يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالي.

تركيب القطار: نفس تركيب رحلة الذهاب أعلاه.

قطار 772 / 773 (مكيف إسباني) القاهرة ← مرسى مطروح:

أيام التشغيل: (الأحد، والثلاثاء، والخميس) من كل أسبوع.

مواعيد الحركة: يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءً، ويصل مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالي.

تركيب القطار: جرار + عربة قوى + 3 عربات أولى مكيفة + عربة ثانية بوفيه + 6 عربات ثانية مكيفة (إسباني مطور).

قطار 774 / 775 (مكيف إسباني) مرسى مطروح ← القاهرة:

أيام التشغيل: (الإثنين، والأربعاء، والجمعة) من كل أسبوع.

مواعيد الحركة: يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالي.

تركيب القطار: نفس تركيب رحلة الذهاب أعلاه.

ثانياً: قطارات الدرجة الثالثة المكيفة (خط القاهرة / مرسى مطروح)

قطار 1933 / 1934 (ثالثة مكيفة) القاهرة ← مرسى مطروح:

أيام التشغيل: يعمل يومياً.

مواعيد الحركة: يقوم من القاهرة الساعة 23:10 مساءً، ويصل مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالي.

تركيب القطار: جرار + عربة قوى + 8 عربات درجة ثالثة مكيفة.

قطار 1935 / 1936 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح ← القاهرة:

أيام التشغيل: يعمل يومياً.

مواعيد الحركة: يقوم من مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهراً، ويصل القاهرة الساعة 20:55 مساءً.

تركيب القطار: نفس تركيب رحلة الذهاب أعلاه.

قطار 939 / 940 (ثالثة مكيفة) القاهرة ← مرسى مطروح:

أيام التشغيل: يعمل يومياً (اعتباراً من 11 يوليو 2026).

مواعيد الحركة: يقوم من القاهرة الساعة 05:50 صباحاً، ويصل مطروح الساعة 13:35 ظهراً.

تركيب القطار: جرار + عربة قوى + 8 عربات درجة ثالثة مكيفة.

قطار 942 / 943 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح ← القاهرة:

أيام التشغيل: يعمل يومياً (اعتباراً من 11 يوليو 2026).

مواعيد الحركة: يقوم من مرسى مطروح الساعة 16:15 عصراً، ويصل القاهرة الساعة 21:00 مساءً.

تركيب القطار: نفس تركيب رحلة الذهاب أعلاه.

ثالثاً: ضوابط الحجز وقواعد التشغيل العامة لخط مطروح

حددت هيئة السكك الحديدية مجموعة من الضوابط المنظمة لحركة تشغيل وحجز مقاعد كبائن وعربات خط مطروح الصيفي، وهي:

ـ تخصيص عربة أفراد القوات المسلحة: تخصص عربة لوما الألمانية (م.ب.ب) ذهاباً وإياباً في قطاري النوم (772 / 773 و774 / 775)، ويتم التنسيق لحجزها بين قيادة تسهيلات القوات المسلحة وشركة "أبيلا مصر" لخدمات عربات النوم.

ـ الحد الأدنى لقطارات النوم: تشغل قطارات النوم بحد أدنى 4 عربات نوم، مع تخصيص عربة نوم ألماني في رحلتي الذهاب والعودة للعاملين بالهيئة، وتتاح الكبائن الشاغرة بها للجمهور عبر الشركة في حال عدم شغلها بالكامل.

ـ توزيع المقاعد الفاخرة: تتولى "الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات للمسافات الطويلة" مهمة توزيع مقاعد قطارات المكيف الإسباني المطور (772 / 773 و774 / 775) وقطارات الثالثة المكيفة (1933 / 1934 و1935 / 1936).

ـ حجز المجموعات والعاملين: تخصَّص العربة رقم (3) بقطارات الإسباني المطور لصالح حجز الجماعات والمجموعات عبر الإدارة المركزية للتسويق، بينما تبلغ المقاعد الشاغرة المتبقية لمكتبي تذاكر محطتي القاهرة ومرسى مطروح في تمام الساعة 14:00 ظهر نفس يوم الرحلة.

ـ مسار الحركة: تسير جميع القطارات المذكورة في رحلات الذهاب والعودة وفقاً للسرعات المقررة والمحددة للخط على مسار: القاهرة / إيتاي البارود / مرسى مطروح.

قطارات «القاهرة مطروح» موسم صيف 2026 الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطارات المصيف تلبية احتياجات المسافرين قطارات النوم

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