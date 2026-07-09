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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بسبب فيديوهات ترويج تعدد الأزواج .. ضبط صانعة محتوى في التحريض على الفسق

المتهمة بالتحريض على الفسق
المتهمة بالتحريض على الفسق
خالد يوسف
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يظل مسلسل سقوط الباحثين عن الثراء السريع، بمثابة درساً للمتورطين في البحث عن الشهرة بأي ثمن، وتذكيراً بأن الفضاء الإلكتروني ليس مساحة مطلقة، بل هو مجال يخضع للمساءلة القانونية والمجتمعية التي تهدف في النهاية إلى الحفاظ على تماسك النسيج الأسري المصري.

الداخلية: ضبط صانعة محتوى تروج لأفكار شاذة

في إطار حملات المتابعة الأمنية المستمرة لضبط الفضاء الإلكتروني ومواجهة المحتوى الذي يتصادم مع قيم المجتمع وثوابته، أعلنت وزارة الداخلية، عن إلقاء القبض على إحدى صانعات المحتوى الرقمي، وذلك على خلفية بثها فيديوهات تروج لأفكار تتنافى مع النظام العام. 

وبرزت صانعة المحتوى ببث فيديوهات تتضمن دعوات لـ "تعدد الأزواج"، وهو ما صُنِّف قانونياً تحت بند "التحريض على الفسق والفجور".

تفاصيل الواقعة والمحتوى المثير للجدل

تصاعدت حدة الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي تجاه حسابات تعود للمتهمة، حيث بدأت بنشر مقاطع فيديو تتبنى فيها خطاباً يروج لما أطلقت عليه "تعدد الأزواج"، زاعمة أن هذا الطرح يندرج تحت بند الحرية الشخصية.

ولم تقتصر الفيديوهات على الطرح الفكري فحسب، بل اتخذت طابعاً استعراضياً يهدف إلى جذب المشاهدات وتصدر "التريند"، وهو ما اعتبره قطاع عريض من المتابعين محاولة متعمدة لهدم قيم الأسرة المصرية والعبث بالبناء الاجتماعي الذي يستند إلى عقائد وتقاليد مستقرة.


التحرك القانوني والملاحقة الأمنية

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المحتوى المشار إليه، وبعد فحص دقيق للمنشورات والتحقق من شخصية القائمة على الحسابات، تبين أنها تعمدت نشر فيديوهات تخدش الحياء العام وتدعو لممارسات غير شرعية تسيء إلى سمعة المجتمع. وبناءً على ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمة، وتمت مواجهتها بالأدلة الرقمية التي تدين قيامها ببث تلك المواد.

تأتي هذه الواقعة في سياق تشديد الدولة لرقابتها على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تستغل "خوارزميات الانتشار" لنشر محتوى هادم للقيم تحت مسمى "حرية الرأي". 

وتؤكد النيابة العامة في مثل هذه القضايا أن حرية التعبير تنتهي عند حدود التعدي على قيم المجتمع أو التحريض على ما يخالف القوانين والأعراف المستقرة، وأن العقوبات القانونية لمواد "التحريض على الفسق" والاعتداء على القيم الأسرية تغلظ في حال ثبوت نية الإساءة والترويج لأفكار شاذة.

اعترافات المتهمة بعدم القيم

أمام النيابة العامة، أقرت المتهمة خلال مواجهتها بالتحريات بارتكاب الواقعة وتصوير تلك المقاطع المشينة، حيث كان دافعها الأساسي السعي وراء تحقيق أرباح مالية طائلة من خلال زيادة نسب المشاهدة والتفاعل على حساباتها الشخصية.

واتخذت الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

حدود الحرية بين المجتمع والقانون

تثير هذه القضية مجدداً تساؤلات حول الفارق الدقيق بين حرية الإبداع أو الطرح الفكري وبين الجرائم الإلكترونية التي تهدد السلم الاجتماعي.

 وبينما تتزايد الدعوات للتعامل بجدية مع التجاوزات الرقمية، يشدد خبراء القانون على أن القانون المصري يمتلك الأدوات اللازمة لملاحقة من يستغل الفضاء الإلكتروني في هدم الثوابت الاجتماعية، مشيرين إلى أن محاولات الاستعراض الرقمي عبر إثارة الجدل لا تحمي أصحابها من المساءلة الجنائية، بل تضعهم تحت طائلة القانون الذي يهدف إلى حماية هوية المجتمع من الانفلات الأخلاقي الرقمي.

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