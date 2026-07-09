قبل ما تعالجه.. اعرف أنواع سلس البول

يعد سلس البول من المشكلات الصحية التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص وللتمكن من علاجه بشكل صحيح يجب تحديد نوعه أولا.

ووفقا لموقع مايو كلينك أنواع سلس البول للتمكن من العلاج.

سلس البول الإجهادي

وفيه يتسرّب البول عندما تضغط على مثانتك من خلال السعالوهو الشعور بتساقط قطرات بول متكررة أو مستمرة بسبب عدم إفراع المثانة بالكامل.

سلس البول الوظيفي

يحدث نتيجة إعاقة بدنية أو عقلية تمنعك من القدرة على الذهاب إلى المرحاض في الوقت المناسب فعلى سبيل المثال، قد تؤدي الإصابة بالتهاب المفاصل الحاد إلى عدم القدرة على فك أزرار البنطال بالسرعة الكافية.

سلس البول المختلط

وهو الشعور بواحد أو أكثر من أنواع سلس البول، ويشير هذا النوع في الأغلب إلى مزيج من سلس البول الإجهادي وسلس البول الإلحاحي.

متى يجب زيارة الطبيب؟

قد تشعر بعدم الارتياح عند مناقشة مرض السلس مع طبيبك ولكن في حالة تكرار السلس أو تأثيره على جودة حياتك، فمن المهم التماس المشورة الطبية لأن سلس البول:

يُسبب تقييد أنشطتك اليومية والحد من تفاعلاتك الاجتماعية

يؤثر سلبيًّا على جودة حياتك

يزيد مخاطر السقوط لدى كبار السن نتيجة للاندفاع في دخول المرحاض يُشير إلى وجود حالة كامنة أكثر خطورة.