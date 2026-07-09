في شارع الفن بالمحافظات هذا الأسبوع.. عروض موسيقية وفنون شعبية ومسرح عرائس وورش للأطفال

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامجا فنيا ضمن فعاليات مبادرة "شارع الفن" التي تنظمها وزارة الثقافة في إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة"، وفي سياق خطة نشر الفنون والإبداع في الفضاءات العامة.

وتنطلق الفعاليات مساء اليوم الخميس، بمحافظات كفر الشيخ، الإسكندرية، أسوان، الإسماعيلية، وبني سويف، وتستمر حتى مساء غد الجمعة، وتشمل معارض وورش فنية، مسرح عرائس، عروضا موسيقية، واستعراضية إلى جانب ورش الرسم على الوجه والمسابقات الثقافية وورش الحكي التي تتناول قصصا تربوية، وفقرات اكتشاف المواهب في مختلف المجالات.

كفر الشيخ

تستقبل حديقة صنعاء الفعاليات في السادسة مساء، ويشمل البرنامج على مدار اليومين معرضا فنيا وورشا متنوعة للأطفال، إلى جانب عرض فني لفريق كورال أطفال قصر ثقافة أنور المعداوي.



الإسكندرية

تنفذ الفعاليات في السادسة مساء بشارع الحضارات (النبي دانيال)، بمنطقة محطة الرمل، وتنطلق اليوم مع عرض فني لفرقة الأنفوشي للإنشاد الديني، يليه عرضا فنيا لفريق الرواد لعرائس الماريونت التابع لقصر الأنفوشي، وورشة تشكيلات بالصلصال للأطفال، ومسابقة ثقافية.

فيما يشهد غدا الجمعة عرضا فنيا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، يليه عرضا فنيا لفرقة الشاطبي للفنون الاستعراضية، وورشة تصميم جدارية عن قاع البحر، وأخرى للرسم على الوجه، وورشة حكي للكاتبة منى إبراهيم، إلى جانب فقرة بعنوان "بودكاست شارع الفن" تقدم على مدار اليومين.



أسوان

تنفذ الفعاليات في الثامنة مساء بميدان المحطة، وتبدأ اليوم مع عرض فني لفرقة أسوان للفنون الشعبية، يليه عرض مسرح عرائس، وفقرة اكتشاف مواهب، وورشة فنية بعنوان "بين النيل والنخيل".

أما يوم الجمعة فيتضمن عرضا فنيا لفرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية، وورشة تشكيلات بالصلصال للأطفال، إلى جانب استمرار فقرة اكتشاف المواهب، وعروض مسرح العرائس.



الإسماعيلية

يستقبل ميدان شامبليون الفعاليات في الثامنة مساء، ويشهد اليوم الخميس عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، يليه عرضا فنيا لفرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية، وفقرة رسم على الوجه للأطفال، فيما يتضمن برنامج يوم الجمعة مسرح عرائس وفقرة اكتشاف مواهب، وعرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية.

بني سويف

ويستقبل الممشى السياحي بمحافظة بني سويف الفعاليات في الثامنة مساء أيضا، ويشمل اليوم ورشة فنية وعرض مسرح عرائس، وعرضا فنيا لفرقة بني سويف للفنون الشعبية.

بينما يتضمن برنامج الجمعة عرضا فنيا لفرقة الفيوم للفنون الشعبية، وورشة فنية للأطفال.



وأطلقت وزارة الثقافة مبادرة "شارع الفن" في المحافظات الخمس بعد نجاحها في القاهرة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال برنامج فني تنفذ فعالياته أسبوعيا بالمجان، بما يتناسب مع الخصوصية الثقافية لكل محافظة، ضمن جهود وزارة الثقافة لجعل الفنون جزءا من الحياة اليومية للمواطنين.