مبابي يقود تشكيل فرنسا أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لـ منتخب فرنسا، التشكيل الرسمي لمواجهة المغرب، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب فرنسا المباراة باحثًا عن مواصلة مشواره نحو اللقب والتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، بينما يتطلع المنتخب المغربي إلى تحقيق إنجاز تاريخي جديد وبلوغ المربع الذهبي للمونديال للمرة الثانية تواليًا.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: لوكاس ديني - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - جول كوندي.

خط الوسط: أدريان رابيو - مانو كوني.

خط الوسط الهجومي: ديزيريه دوي - مايكل أوليسي - عثمان ديمبيلي.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

وتقام المباراة على ملعب بوسطن في الولايات المتحدة، حيث يسعى "الديوك" لمواصلة حملة استعادة لقب كأس العالم، بينما يأمل "أسود الأطلس" في تكرار إنجاز مونديال 2022 وتخطي عقبة المنتخب الفرنسي للوصول إلى الدور نصف النهائي.