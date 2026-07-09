4 نجوم مهددون بالغياب عن نصف النهائي.. إنذار واحد يحرم المغرب من عناصر مؤثرة أمام فرنسا

يخوض المنتخب المغربي مواجهة مصيرية أمام نظيره الفرنسي، مساء اليوم الخميس، في ربع نهائي كأس العالم 2026، وسط طموحات كبيرة بمواصلة الحلم المونديالي وبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليًا.

لكن "أسود الأطلس" سيدخلون اللقاء وهم مطالبون بالحذر الشديد، إذ يواجه 4 لاعبين خطر الغياب عن الدور نصف النهائي حال التأهل، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

المهددون بالحصول على الإنذار الثاني من المغرب

ويأتي على رأس القائمة قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي، الذي يعد أحد أبرز ركائز الفريق في البطولة، إلى جانب لاعب الوسط الشاب بلال الخنوس، والمدافع عيسى ديوب، بالإضافة إلى رضوان حلحال.

وسيؤدي حصول أي من هؤلاء اللاعبين على بطاقة صفراء جديدة خلال مواجهة فرنسا إلى إيقافه عن المباراة المقبلة، وفقًا للوائح البطولة، حال نجاح المغرب في عبور عقبة "الديوك" والتأهل إلى المربع الذهبي.

أشرف حكيمي

ويُعد أشرف حكيمي من أهم عناصر المنتخب المغربي بفضل أدواره الدفاعية والهجومية، بينما يمثل بلال الخنوس أحد مفاتيح اللعب في وسط الملعب، في حين يمنح عيسى ديوب وحلحال قوة إضافية للخط الخلفي.

ويأمل المدير الفني للمنتخب المغربي في أن ينجح اللاعبون المهددون بالإيقاف في تجنب الإنذارات، مع الحفاظ على تركيزهم الكامل داخل الملعب، من أجل مواصلة كتابة التاريخ وتحقيق إنجاز جديد للكرة المغربية والأفريقية في كأس العالم 2026.