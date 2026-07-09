تشكيل المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2026

أعلن محمد وهبي، المدير الفني لـ منتخب المغرب، التشكيل الرسمي لـ"أسود الأطلس" لمواجهة منتخب فرنسا، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بطموح مواصلة مشواره التاريخي في البطولة وبلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعدما نجح في إقصاء منتخب كندا بثلاثية نظيفة في دور الـ16، بينما تأهل المنتخب الفرنسي على حساب باراجواي.

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: صلاح الدين - عيسى ديوب - نصير مزراوي - أشرف حكيمي.

خط الوسط: نايل العيناوي - أيوب بوعدي - عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: بلال الخنوس - براهيم دياز - شمس الدين طالبي.

وتقام المباراة على ملعب بوسطن، حيث يسعى "أسود الأطلس" إلى تحقيق أول انتصار في تاريخهم على المنتخب الفرنسي، والثأر من خسارة نصف نهائي مونديال 2022، بينما يطمح "الديوك" لمواصلة مشوارهم نحو اللقب والتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثالثة تواليًا.