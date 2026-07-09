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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار المكرونة والبقوليات.. وكرتونة البيض تتخطى الـ 100 جنيه في الأسواق اليوم

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق
رانيا أيمن
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مالت تحركات أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم الخميس 9 يوليو 2026، إلى الاستقرار، مع تسجيل عدد محدود من الأصناف انخفاضات ملحوظة، في مقدمتها المكرونة المعبأة والعدس الصحيح، بينما شهدت بعض السلع زيادات طفيفة، في حين استقرت أسعار العديد من المنتجات مع تحركات محدودة لم تتجاوز 80 قرشًا.

أسعار البيض اليوم

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض إلى 101.21 جنيه، بزيادة قدرها 1.64 جنيه.

استقر متوسط سعر البيضة البيضاء عند 4.13 جنيه.

سعر البيض اليوم

استقر متوسط سعر البيضة الحمراء عند 4.23 جنيه.

تراجع متوسط سعر كرتونة البيض البلدي إلى 117.49 جنيه، بانخفاض بلغ 0.88 جنيه.

استقر متوسط سعر البيضة البلدي عند 4.77 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

تراجع سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام إلى 24.46 جنيه، بانخفاض بلغ 3.45 جنيه.

تراجع سعر العدس المعبأ الصحيح إلى 61.79 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 7.10 جنيه.

تراجع سعر زيت عباد الشمس إلى 101.99 جنيه للتر، بانخفاض قدره 1.26 جنيه.

تراجع سعر زيت عباد الشمس إلى 102.58 جنيه للتر، بانخفاض قدره 1.85 جنيه.

الفول والبقوليات

ارتفع سعر شاي ليبتون 40 جرامًا إلى 19.08 جنيه، بزيادة بلغت 1.22 جنيه.

ارتفع سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 70.13 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 1.56 جنيه.

ارتفع سعر زيت الذرة إلى 122 جنيهًا للتر، بزيادة قدرها 1.27 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر كرتونة البيض إلى 101.21 جنيه، بزيادة قدرها 1.64 جنيه.

استقرار في أسعار باقي السلع

استقر سعر الأرز المعبأ عند 34.86 جنيه للكيلو.

استقر سعر الفول المعبأ عند 60.77 جنيه للكيلو.

استقر سعر الدقيق المعبأ عند 25.40 جنيه للكيلو.

استقر سعر السكر المعبأ عند 34.75 جنيه للكيلو.

استقر سعر المكرونة المعبأة وزن كيلو عند 28.08 جنيه.

استقر سعر المكرونة السائبة عند 25.67 جنيه للكيلو.

استقر سعر العدس المعبأ الصحيح (متوسط 70.08 جنيه للكيلو).

استقر سعر الفول المجروش المعبأ عند 61.34 جنيه للكيلو.

استقر سعر شاي العروسة 40 جرامًا عند 10.95 جنيه.

استقر متوسط سعر الشاي عند 239.48 جنيه للكيلو.

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