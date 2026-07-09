هيئة النظافة والتجميل بالجيزة وحي الهرم يواصلان رفع كفاءة المناطق المحيطة بهضبة الأهرام

شهدت مناطق ومداخل هضبة الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة، تنفيذ أعمال مكثفة لرفع كفاءة الحارة البطيئة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وفي إطار التنسيق والتعاون المشترك بين هيئة النظافة والتجميل بالجيزة وحي الهرم.

وشملت الأعمال تنفيذ الكنس الآلي، ورفع مستوى النظافة العامة، إلى جانب دهان الأرصفة بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة، وتوفير بيئة أكثر نظافة وانضباطا للمواطنين والزائرين.

وجرت الأعمال بمتابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، واللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، وبحضور أحمد عبد الفتاح، نائب قطاع الهضبة، وبمتابعة مختار أبوالفتوح مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وذلك لضمان سرعة الإنجاز وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة الجيزة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق السياحية والحيوية بالمحافظة.