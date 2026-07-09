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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وظائف المعهد القومي للنقل 2026.. الشروط وآخر موعد للتقديم

وظائف المعهد القومي للنقل 2026.. الشروط وآخر موعد للتقديم
وظائف المعهد القومي للنقل 2026.. الشروط وآخر موعد للتقديم
عبد الفتاح تركي
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تواصل وظائف المعهد القومي للنقل 2026 جذب اهتمام الباحثين عن فرص العمل الحكومية، بالتزامن مع استمرار فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف المعلنة بنظامي التعيين والتعاقد، حيث يترقب الكثير من الراغبين في الالتحاق بالوظائف الحكومية معرفة آخر موعد للتقديم، والشروط المطلوبة، والأوراق الواجب تقديمها، بالإضافة إلى إجراءات التقديم الرسمية التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويأتي الإعلان عن هذه الوظائف في إطار توفير فرص عمل جديدة داخل المعهد القومي للنقل التابع لوزارة النقل، مع تحديد ضوابط واضحة للتقديم، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين واستيفاء الاشتراطات المقررة لشغل الوظائف الأكاديمية المعلن عنها.

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تفاصيل وظائف المعهد القومي للنقل 2026

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن استمرار استقبال طلبات التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة بالمعهد القومي للنقل، وذلك بنظامي التعيين والتعاقد، حيث يتضمن الإعلان توفير وظائف لأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطروحة تشمل 7 وظائف بدرجة مدرس، إلى جانب 3 وظائف بدرجة مدرس مساعد، وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة بالإعلان الرسمي، بما يتيح للمتخصصين المؤهلين فرصة التقدم لشغل هذه الوظائف.

ويحرص العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية على متابعة تفاصيل الوظائف الحكومية الجديدة، خاصة الوظائف التابعة لوزارة النقل، باعتبارها من الفرص التي تحظى باهتمام واسع بين الباحثين عن الاستقرار الوظيفي.

 

آخر موعد للتقديم على وظائف المعهد القومي للنقل

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوم 22 يوليو 2026 موعدًا نهائيًا لاستقبال طلبات التقديم على وظائف المعهد القومي للنقل.

ودعا الجهاز جميع الراغبين في التقدم إلى سرعة استكمال إجراءات التقديم، والتأكد من استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة قبل انتهاء فترة التقديم، حتى لا يتم استبعاد الطلبات غير المكتملة أو التي ترد بعد الموعد المحدد.

ويعد الالتزام بالمواعيد المعلنة أحد الشروط الأساسية لقبول طلبات التقديم، لذلك يُنصح المتقدمون بعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة لتقديم الملفات.

 

طريقة التقديم على وظائف المعهد القومي للنقل

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن طلبات التقديم تُقدم باسم مدير المعهد القومي للنقل، ويتم تسليمها بمقر المعهد داخل مبنى وزارة النقل بطريق النصر، بجوار نادي السكة الحديد بمدينة نصر في القاهرة.

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وأكد الجهاز أنه لن يتم قبول أي طلبات تُقدم بعد انتهاء الموعد المحدد، أو الطلبات غير المستوفاة للشروط، كما لن تُقبل الطلبات التي تُرسل عبر البريد، مشددًا على ضرورة الالتزام بجميع إجراءات وضوابط التقديم المعلنة.

ويتعين على المتقدمين مراجعة جميع المستندات المطلوبة قبل تسليم الملف، لضمان اكتماله واستيفائه لجميع الاشتراطات الواردة في الإعلان.

 

شروط التقديم على وظائف المعهد القومي للنقل 2026

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة، وجاءت على النحو الآتي:

  • أن يكون المتقدم لوظائف مصري الجنسية، محمود السيرة، حسن السلوك.
  • أن تكون قد مضت 6 سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
  • أن يكون متفرغًا للعمل بالمعهد في حالة التعيين.
  • يُفضل أن يكون محل إقامة المتقدم بإحدى محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي.

وتعد هذه الشروط من الضوابط الأساسية التي يجب توافرها قبل التقدم، حيث يتم فحص الطلبات وفقًا لما ورد بالإعلان الرسمي.

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المستندات المطلوبة للتقديم

يتعين على الراغبين في التقديم تجهيز جميع المستندات المطلوبة قبل تسليم الملف، وتشمل الآتي:

  • ملء طلب التقدم للوظيفة، ويتم الحصول عليه من مقر المعهد.
  • السيرة الذاتية للمتقدم، موضحًا بها الخبرات العلمية والعملية والأكاديمية في مجال التخصص.
  • صورة من شهادة البكالوريوس، وبيان الدرجات "التقديرات".
  • صورة من شهادة الماجستير، وبيان الدرجات.
  • نسخة من رسالة الماجستير.
  • صورة من شهادة الدكتوراه، وبيان الدرجات.
  • نسخة من رسالة الدكتوراه.
  • قائمة بالإنتاج العلمي والأبحاث المنشورة "إن وجدت" في مجال التخصص.
  • رؤية مختصرة لأفكار المتقدم لتطوير التدريس أو البحث أو البرامج في التخصص.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
  • الموقف من التجنيد للذكور أو الخدمة العامة للإناث.
  • موافقة جهة العمل، أو إقرار كتابي بعدم العمل.
  • صورة شخصية حديثة.
  • بالنسبة للعاملين بالجامعات والهيئات الحكومية، يتم التقديم مشفوعًا بموافقة جهة العمل.
  • بيان حالة وظيفية من جهة العمل "لمن سبق لهم العمل"، موضحًا به الجزاءات إن وجدت وسبب انتهاء الخدمة.
وظائف

أهمية الالتزام بضوابط التقديم

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الالتزام بالشروط وإرفاق جميع المستندات المطلوبة يمثل شرطًا أساسيًا لقبول الطلبات، موضحًا أن أي ملف غير مستوفٍ للاشتراطات أو يرد بعد انتهاء فترة التقديم لن يتم النظر فيه.

كما شدد على ضرورة تقديم الطلبات يدويًا بالمقر المحدد، وعدم إرسالها عبر البريد، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لإجراءات التقديم، بما يضمن سير عملية التقديم وفق الضوابط المعلنة.

وتحظى وظائف المعهد القومي للنقل باهتمام واسع من الباحثين عن الوظائف الحكومية، خاصة مع استمرار استقبال طلبات التقديم حتى 22 يوليو 2026، وإتاحة الفرصة أمام المؤهلين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس وفق الشروط والضوابط المعلنة.

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