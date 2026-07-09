بتأمين صحي واجتماعي.. وزارة العمل تطرح مئات الوظائف في 12 محافظة (رابط التقديم)

تضمنت نشرة التوظيف الأسبوعية فرصًا في عدد كبير من التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، إلى جانب عدد من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار جهود الدولة لدمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة العمل بتاريخ: 1 يوليو 2026.





تتوزع فرص العمل على المحافظات الآتية:



- القاهرة

- الجيزة

- المنوفية

- دمياط

- الغربية

- بني سويف

- السويس

- جنوب سيناء

- المنيا

- الوادي الجديد

- الشرقية

- البحيرة

تشمل النشرة تخصصات متنوعة، منها: التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، وغيرها من المهن الفنية والخدمية.التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، ومديريات العمل بالمحافظات، والتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

للاطلاع على الوظائف المطلوبة وأماكنها وتفاصيل المرتبات وشروط التقديم، يرجى الضغط على الرابط التالي:

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