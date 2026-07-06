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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من اللقاء الجماهيري إلى الوظيفة.. محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرص عمل وتسليم العقود لشباب من ذوي الإعاقة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في استجابة فورية لمطالب المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بسرعة توفير فرص عمل لائقة للشباب من ذوي الإعاقة دمجًا لهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم، نجح مكتب شؤون ذوي الإعاقة بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة، في توفير 3 فرص عمل بالقطاع الخاص لثلاثة من الشباب ذوي الهمم، وجرى تسليمهم عقود العمل الخاصة بهم لمباشرة وظائفهم الجديدة.

محافظة سوهاج

وأكد اللواء طارق راشد أن محافظة سوهاج تولي اهتمامًا بالغًا بملف ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع هذا الملف على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن سوهاج تعد من أولى محافظات الجمهورية اهتمامًا بدعم ذوي الهمم ورعاية حقوقهم وتلبية احتياجاتهم.

وكان الشباب الثلاثة قد تقدموا بطلباتهم خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي الذي يعقده المحافظ للاستماع إلى مطالب المواطنين، معربين عن رغبتهم في الحصول على فرص عمل تعينهم على مواجهة أعباء الحياة.

وعلى الفور، أصدر المحافظ توجيهاته العاجلة إلى محمد أبو العجب، مسؤول ملف شؤون ذوي الإعاقة بالمحافظة، بالتنسيق الكامل مع  محمد صلاح، وكيل وزارة العمل بسوهاج، لبحث الطلبات وتوفير وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، وهو ما أسفر عن توفير الفرص وإبرام العقود للشباب في وقت قياسي.

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