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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مايكروسوفت تلغي 4800 وظيفة لخفض التكاليف في عصر الذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت
مايكروسوفت
أ ش أ

 أعلنت شركة (مايكروسوفت)، اليوم الإثنين، إلغاء 4800 وظيفة بشكل فوري، بما يعادل 2.1% من إجمالي قوتها العاملة؛ في إطار جهودها لخفض التكاليف ومواكبة التحولات في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقالت رئيسة قطاع الموارد البشرية بالشركة، إيمي كولمان، في رسالة إلى الموظفين أوردتها شبكة CNBC الأمريكية، إن "الطريقة التي تتطور بها التكنولوجيا وتنتشر وتستخدم تتغير بوتيرة أسرع من أي وقت مضى"، مؤكدة أن إعادة الهيكلة تأتي استجابة لهذه المتغيرات.

وذكرت آشا شارما، الرئيسة التنفيذية لـ (إكس بوكس) التابعة لمايكروسوفت، في رسالة بريد إلكتروني إلى موظفي الشركة، عن تسريح 3200 موظف. نصف هذه الوظائف ضمن خطة إلغاء 4800 وظيفة التي سيتم إلغاؤها، بينما سيتم تسريح الـ 1600 موظف المتبقين تدريجياً خلال السنة المالية 2027.

وقالت شارما، إن إعادة الهيكلة الممتدة على مدار عام ستفرض تحديات إضافية، لكنها أوضحت أنه "لا يمكن تنفيذ جميع التغييرات المطلوبة في يوم واحد"، معربة عن توقعها عودة القطاع إلى النمو خلال عام 2027.

كانت أسهم مايكروسوفت الأسوأ أداءً بين أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة حتى الآن في عام 2026، حيث انخفضت بنسبة 19% عند إغلاق يوم الجمعة، وذلك بسبب مخاوف المستثمرين من أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية قد تحل محل قطاعات واسعة من برامج المؤسسات، في حين أن نماذج وخدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمايكروسوفت لم تحقق بعد نجاحًا كبيرًا. وقد أجرت مايكروسوفت العام الماضي عدة جولات من تسريح العمال، بما في ذلك جولة أدت إلى فقدان 9000 وظيفة.

مايكروسوفت جهودها خفض التكاليف التحولات الذكاء الاصطناعي

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