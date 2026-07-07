قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026.. عيار 21 بكام؟
تصل لـ 400 حصان.. مواصفات لاندروفر ديفندر الرياضية
قاليباف: قتلة خامنئي سينالون جزائهم.. و تحرير القدس الخطوة النهائية للثأر
بعد الخروج من المونديال.. رونالدو يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع البرتغال
الفراعنة مستعدون.. منتخب مصر يعاين ملعب مرسيدس بنز قبل موقعة الأرجنتين
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟
رونالدو خارج المونديال.. إسبانيا تقصي البرتغال بهدف قاتل وتتأهل لدور الثمانية
روبيو: الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الشراكة الثنائية مع جزر القمر
إعلامي عن تصريحات حسام حسن: العرب كلهم فخورين بيك
انتصار تكشف عن توقعاتها لنتيجة مباراة مصر والأرجنتين.. خاص
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3535 قتيلا
ارتفاع وفيات تفشي الإيبولا في الكونغو الديمقراطية لأكثر من 500 حالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 في السوق المحلية تراجعًا ملحوظًا مقارنة بتعاملات أمس الاثنين، حيث انخفضت أسعار مختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بالتزامن مع تراجع سعر الجنيه الذهب والأوقية بالعملة المحلية.

ويأتي هذا الانخفاض بعد موجة من التقلبات التي شهدها سوق الذهب خلال الأيام الماضية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر.

مقارنة أسعار الذهب خلال 24 ساعة

أظهرت المقارنة بين أسعار اليوم وأمس تراجعًا في جميع الأعيرة، وجاءت التغيرات كالتالي:

العيارسعر أمسسعر اليومقيمة التراجع
عيار 246742.86 جنيه6685 جنيهًا57.86 جنيهًا
عيار 215900 جنيه5850 جنيهًا50 جنيهًا
عيار 185057.14 جنيه5015 جنيهًا42.14 جنيهًا
عيار 143933.33 جنيه3900 جنيه33.33 جنيهًا
الجنيه الذهب47200 جنيه46800 جنيه400 جنيه
الأوقية بالجنيه209703 جنيهات207950 جنيهًا1753 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

سعر الذهب في مصر

وجاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

  • سعر الذهب عيار 24: 6685 جنيهًا للبيع، و6630 جنيهًا للشراء.
  • سعر الذهب عيار 21: 5850 جنيهًا للبيع، و5800 جنيه للشراء.
  • سعر الذهب عيار 18: 5015 جنيهًا للبيع، و4970 جنيهًا للشراء.
  • سعر الذهب عيار 14: 3900 جنيه للبيع، و3865 جنيهًا للشراء.
  • سعر الجنيه الذهب: 46800 جنيه للبيع، و46400 جنيه للشراء.
  • سعر أوقية الذهب بالجنيه: 207950 جنيهًا للبيع، و206170 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب أمس الاثنين 6 يوليو 2026

الذهب

كانت أسعار الذهب في بداية تعاملات أمس الاثنين قد سجلت:

  • عيار 24: 6742.86 جنيهًا.
  • عيار 21: 5900 جنيه.
  • عيار 18: 5057.14 جنيهًا.
  • عيار 14: 3933.33 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب: 47200 جنيه.
  • أوقية الذهب: 209703 جنيهات.

لماذا تراجعت أسعار الذهب؟

أسعار الذهب

جاء انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية نتيجة تأثرها بحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المصري، وهو ما انعكس على أسعار مختلف الأعيرة والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم.

ويواصل سوق الذهب المحلي حالة الترقب لأي مستجدات في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار التقلبات في أسعار المعدن النفيس، والتي تنعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل مصر.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 مقارنة أسعار الذهب خلال 24 ساعة سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

غزو بق الفراش للمنازل.. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

غزو بق الفراش للمنازل .. علامات وجوده وأفضل طرق التخلص منه فورًا

العدادات الكودية

أمر عاجل بشأن 10 ملايين أسرة بعد أزمة العدادات الكودية

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

انتشار الثعابين

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

التموين

التموين: حذف 850 ألف مواطن من منظومة الدعم.. ومفاجأة سارة للمستحقين

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. سوار ذكي بدون شاشة وبسعر صدمة .. تعرف على Rogbid Loop Air وبمواصفات احترافية.. هواوي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

سوار اللياقة البدنية Loop Air

سوار ذكي بدون شاشة وبسعر صدمة! تعرف على Rogbid Loop Air

رولز رويس تخشى تداعيات الاضطراب السياسي على صفقة محركات بـ3 مليارات جنيه إسترليني

رولز رويس تخشى تداعيات الاضطراب السياسي على صفقة محركات بـ3 مليارات جنيه إسترليني

بالصور

براءات جديدة من فيراري تلمح إلى نسخ أكثر قوة من F80 و12 سيليندري

فيراري F80
فيراري F80
فيراري F80

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون
لا تضعي الثوم بهذه الطريقة في الطشة.. الطهاة يحذرون

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين
لماذا تنكمش الكفتة أثناء الشوي؟ السر الذي يغيب عن كثيرين

بدء عزاء والدة الإعلامية ريهام الديب بمسجد المشير طنطاوي

عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب
عزاء والدة ريهام الديب

فيديو

حكيم

وشها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد